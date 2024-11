Fonseca: «In difesa abbiamo perso troppi duelli aerei. Il primo gol del Cagliari per me era fuorigioco»

A Dazn: «In questo momento c’è stato un passo indietro della squadra. Mancava la giusta aggressività. Leao ci ha aiutato molto».

Il tecnico del Milan Fonseca ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Cagliari.

Fonseca: «C’è stata poca aggressività, in difesa abbiamo perso troppi duelli aerei»

Il Milan ha sofferto molto i palloni arrivati in area da posizione laterale:

«Penso che il problema del Milan oggi è stato difensivo, in grande difficoltà sui cross del Cagliari. Mancando aggressività, abbiamo vinto 8 duelli aerei su 26. Anche passando a una linea di difesa a 5 abbiamo perso. Grande difficoltà sui cross.

Penso che offensivamente abbiamo fatto cose buone, ma abbiamo sbagliato in difesa e abbiamo preso gol. In questo momento è un passo indietro della squadra, non possiamo prendere tre gol così».

Il futuro del Milan è con un centrocampo a 3?

«Penso che il problema oggi non è stato a centrocampo e nemmeno in attacco. Abbiamo cominciato la partita soffrendo, con un gol del Cagliari che secondo me era in fuorigioco. Non c’è stata aggressività da parte dei singoli».

La prestazione di Theo Hernandez:

«Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando. Penso in generale che la linea difensiva poteva fare di più».

Su Leao e Camarda:

«Non è stato facile per Camarda, ha fatto bene e sono soddisfatto. Leao è in un buon momento e mi sembra che anche difensivamente ha aiutato la squadra e questo è il giocatore che vogliamo».

