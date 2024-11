Flick: «Yamal? Spero sia l’ultima partita senza di lui. Siamo una squadra giovane, sappiamo dove migliorare»

In conferenza: «Se vai 2-0, poi con una espulsione devi difendere molto meglio di quanto fatto a Vigo. Il problema è che dobbiamo imparare dalle situazioni»

Domani il Barcellona affronta in casa il Brest, partita valida per quinta giornata di Champions League. Hansi Flick presenta la gara in conferenza stampa presenta, le sue parole riproposte da Marca.

Flick: «Il problema è che dobbiamo imparare dalle situazioni»

Che partita si aspetta Flick:

«Loro sono una buona squadra. È importante controllare la palla. È importante ottenere i tre punti».

A che punto è il suo lavoro?

«Siamo una squadra giovane, la più giovane, credo. E se c’è velocità bisogna tenere conto anche delle altre situazioni. Dobbiamo imparare tante cose. Se vai 2-0, poi con una espulsione devi difendere molto meglio di quanto abbiamo fatto a Vigo. Devi avere la palla. E nella Liga ci sono partite molto dure, i tifosi sono meravigliosi».

Flick sulla pressione percepita dalla squadra?

«Vedo le cose positivamente. È una squadra giovane. Per me il problema è che dobbiamo imparare dalle situazioni. C’è grande qualità e dobbiamo dimostrarlo in campo. Sono sicuro che domani faremo una buona partita. È una squadra giovane ed è in costruzione. Non cambieremo il nostro modo di fare le cose».

Si può rallentare il gioco durante la partita?

«Ovviamente, quando abbiamo la palla dobbiamo controllarla. E a volte non è possibile andare in porta. Dobbiamo imparare di nuovo a giocare da dietro a volte».

La squadra è un po’ stanca?

«Siamo allo stesso livello. Ogni partita è diversa, il gioco del Vigo non è uguale a quello del Bayern. Dobbiamo eliminare gli errori, possiamo fare cose migliori con la palla».

L’obiettivo è vincere LaLiga?

«Continuiamo il nostro percorso, avanziamo così. Penso che sia una buona cosa per tutti noi. Sappiamo tutti dove migliorare. Diamo fiducia ai giocatori. Dobbiamo imparare da tutte le situazioni. Finora hanno fatto bene. Sono sicuro che abbiamo imparato la lezione».

Flick continua:

«Tutta la squadra deve essere ben collegata. Dobbiamo essere collegati in difesa e in attacco. Se attacchiamo, lo facciamo dalla difesa. Dobbiamo gestire la pressione con la palla dalla difesa. Dobbiamo concentrarci su questo”.

Sulla gestione del gruppo:

«È importante che i giocatori sappiano che sono bravi, che hanno qualità, che si divertono, che hanno un buon rapporto… queste sono cose cruciali per il successo. È incredibile come giocano».

Come sta Balde?

«Ha avuto qualche problema muscolare da qualche giorno. Non ha giocato. Oggi sta meglio. Per domani non sarà un’opzione».

Sul Brest dice:

«Stanno facendo molto bene. Hanno vinto molti punti e stanno facendo buoni progressi. Sono una buona squadra. Dobbiamo concentrarci. Vogliamo vincere».

Il nuovo formato Champions?

«Non sappiamo cosa succederà, ecco perché dobbiamo vincere questa partita. Sono tre punti in casa. Se vinciamo saremo in una buona situazione, anche se ci sono ancora tante partite da giocare».

Le condizioni di Lamine Yamal?

«Le sue qualità sono molto buone. Controlla la palla, crea spazi, lascia l’avversario… Spero che sia l’ultima partita che perde. Adesso sta meglio. Penso che sabato sarà un’opzione oppure sarà in panchina Vedremo».

ilnapolista © riproduzione riservata