Il Barcellona in declino fisico e mentale: dal 2-0 sul Celta Vigo a 2-2 a 10 minuti dalla fine (Mundo Deportivo)

All’80′ Barça in dieci per il rosso a Casadó. L’1-2 arriva all’83’, il 2-2 all’85’. #Flick una furia: «Ciò che ho visto non può essere vero»

Il Barça è riuscito a fare la cosa più difficile a Vigo contro il Celta. Farsi rimontare a 10 minuti dalla fine. Ha subito il pareggio all’85’, quando era in vantaggio di due gol. Un 2-2 che a Flick, allenatore blaugrana, è andato di traverso. Sono due punti persi dalla capolista, come sottolinea anche Marca. El Mundo parla di “declino fisico e mentale” del Barcellona che “ha guadagnato solo un punto nelle ultime sei“.

L’eroico Celta Vigo pareggia contro il Barcellona a 10 minuti dalla fine

Due settimane fa, quando il Barcellona ha perso 1-0 contro la Real Sociedad, si erano visti i difetti della squadra di Flick. Ieri sera, contro il Celta, l’allenatore ha provato a colmarli e ci era pure riuscito. Il Barcellona è andato sul 2-0 anche se con qualche fatica. “Il Barça aveva parecchie difficoltà nel far iniziare l’azione da dietro a causa della pressione del Celta”.

Dal possibile 0-3 però, il Barcellona si spegne. “Ha giocato gli ultimi dieci minuti in 10 a causa del secondo cartellino giallo di Casadó. La fortuna è girata dalla parte del Celta Vigo e l’1-2 arriva all’83’. E senza tempo per reagire, Hugo Álvarez fa come vuole in area e segna il 2-2 all’85’ “.

Flick infuriato per i due punti persi

As, che pende più dalla parte di Madrid, scrive di un Flick infuriato negli spogliatoi al termine della partita. “Mai visto Hansi Flick così arrabbiato e sconvolto. Nemmeno nelle sconfitte contro Monaco, Osasuna e Real Sociedad il tecnico tedesco si era arrabbiato così tanto. Flick ha chiamato tutti i suoi giocatori appena finita la partita contro il Celta per lanciare un messaggio molto chiaro e trasparente alla squadra: «Non possiamo continuare così! Non sono cinque o dieci minuti, è stata l’intera partita. Non possiamo uscire e dare solo l’80%. È inaccettabile. Ciò che ho visto non può essere vero. Ma siate certi che ciò non accada di nuovo, a qualunque costo»“.

Anche Marca, notoriamente madridista, sottolinea i punti persi dal Barcellona. “La capolista ha lasciato due punti a Balaídos. Ancora una battuta d’arresto del Barça in un’altra partita senza Lamine Yamal in campo, che comincia a trasformarsi in una telenovela“.

