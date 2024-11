Deschamps: «Lasciate in pace Mbappé. Israele, facciamo in modo che resti una partita di calcio»

In conferenza: «Kolo Muani? Sarebbe meglio se giocasse di più al Psg ma non gioca e io non parlo di quello che sta succedendo lì»

Domani la Francia ospita Israele, quinta giornata di Nations League. Il clima in Francia è piuttosto pesante, sia per questione interne (come l’assenza di Mbappé), sia per questioni esterne (la paura di manifestazioni pro Palestina e gesti antisemiti). In conferenza stampa però Deschamps ricorda, come riportato da Rmc Sport, che sarà una serata di sport e tale deve rimanere. Su Mbappé ha glissato.

Deschamps: «Kolo Muani? Sarebbe meglio se giocasse di più al Psg»

Deschamps e il rinnovamento del gruppo

«Non sono qui per prendere qualcosa di nuovo per fare qualcosa di nuovo. Pavard e Coman? Posso sempre fare diversamente ma in relazione al nostro obiettivo sportivo di garantire questa qualificazione ci sono anche gli infortuni, che limitano le nostre scelte».

Deschamps imbarazzato da una domanda sulla presenza di Emmanuel Macron allo Stade de France

«Non mi interessano le personalità che vogliono essere allo stadio. Che ci sia il presidente e altri presidenti… tanto meglio… Non ho commenti particolari da fare sulla loro presenza».

E su Mbappé dice:

«Vi ho detto quello che vi avevo detto, siete liberi di interpretare. Ci sono 23 giocatori presenti, Kylian non c’è, lasciatelo stare in pace».

Kanté sarà il capitano della Francia vista l’assenza di Kylian.

«Ha esperienza e per quello che è, per quello che fa in campo. È sempre stato un leader, un trascinatore, con riconoscimenti da parte di tutto il gruppo. Senza avere la fascia, è stato per anni un leader importante».

Deschamps sulla forma di Coman

«È tornato, ha preso tempo, ha ancora margini di miglioramento ma ha ritrovato ottime sensazioni. Quando è nel pieno dei suoi mezzi ha un ruolo molto importante da svolgere».

Qual è il livello di Israele?

«È una squadra che ha segnato in queste quattro partite. Mi aspetto una partita difficile. So benissimo che questa squadra non si arrende, sta riprendendo il capitano, ottimi giocatori. Con sistemi diversi rispetto nelle partite giocate finora ma hanno sempre avuto l’opportunità di segnare».

Deschamps parla di un contesto pesante:

«Abbiamo fatto in modo di preparare questa partita nel modo più normale possibile. In tutto il girone della Francia, nessuno può essere insensibile a un contesto pesante. Ma cerchiamo di fare in modo che rimanga una partita di calcio».

E insiste

«Sappiamo cosa aspettarci. Questi sono i motivi che danno più fastidio o anche di più. La constatazione è questa. È così. Utilizzerò la solita parola: adattarsi. Concentratevi su questo, quello che dobbiamo fare al terra».

Un battuta anche sul poco impiego di Kolo Muani

«Non abbiamo molto tempo. Ha avuto una seduta tipo tre giocatori che hanno giocato poco o niente, era lunedì. Per lui il contesto è diverso, non è l’ideale. Non so cosa gli succeda a Parigi. Idealmente se avesse più tempo per giocare sarebbe meglio per lui, ma anche per Olivier Giroud è stato così, durante un periodo al Chelsea non ha giocato per niente non è l’ideale per Kolo Muani ma gioca al Psg ma io non ci vado per parlare di quello che sta succedendo lì».

