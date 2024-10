«Deschamps è vittima della narrazione pro Zidane, tutti sognano lui come ct della Francia»

L’allenatore Dupraz a Rmc Sport: «Da lì nasce il disincanto per la nazionale. Diciamo ogni volta che la Francia è noiosa… Noiosa? Ma spesso vince»

A Rmc Sport è intervenuto, Pascal Dupraz, allenatore francese che ha difeso Didier Deschamps, vittima secondo lui di critiche eccessive, ma anche di “lobbying” pro-Zidane.

«Francia noiosa? Lo è ma vince, anche al City a volte si annoiano»

Dice Dupraz:

«Il disincanto nei confronti di Deschamps e della Francia è semplicemente lobbying… Perché tutti sognano, me per primo, che Zidane sia l’allenatore della Francia. Il disincanto inizia da lì. Critichiamo Deschamps con tutte le nostre forze, diciamo ogni volta che la squadra francese è noiosa… Noiosa? Ma spesso vince, qualunque cosa dicano gli altri. E non è così noiosa, se vogliamo osservare il calcio oggi che è molto strategico. Anche al Manchester City a volte ci annoiamo. Quindi dobbiamo dire che facciamo lobbying».

Secondo l’allenatore, Deschamps non ha perso affatto il controllo della squadra francese, nonostante le voci contrarie. «Forse è esasperato perché viene costantemente criticato. Bisogna anche mettersi al suo posto, deve essere difficile rispetto a quello che deve trasmettere davanti ai suoi giocatori. Anche i giocatori leggono, sentono tutto quello che si dice su Deschamps. Forse anche loro, forse, vogliono vedere un cambio di allenatore, visto che ne parliamo tutti i giorni. Ma Didier Deschamps non ha perso il suo tocco, fa molto bene il suo lavoro, passano le generazioni e ottiene sempre risultati. Lo dimentichiamo troppo spesso e ci renderemo conto, il giorno in cui non vinceremo, che non era poi così male…».

