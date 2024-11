De Laurentiis indagato, i legali: «Corretto l’operato del Napoli, chiederemo la copia degli atti per replicare»

CorSport: La Procura di Roma ha chiuso il fascicolo di indagine a carico del presidente del Napoli, indagato per falso in bilancio per la compravendita di Manolas dalla Roma.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è indagato per falso in bilancio in riferimento alla compravendita di Kostas Manolas dalla Roma, avvenuta nell’estate 2019. Nell’operazione che portò il difensore in azzurro, era stato inserito anche il cartellino del centrocampista Amadou Diawara, che fece il viaggio inverso.

De Laurentiis, i legali: «Corretto l’operato del Napoli, chiederemo la copia degli atti per replicare»

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

La Procura di Roma ha proceduto alla chiusura del fascicolo di indagine a carico del presidente del Napoli. I legali che assistono il club azzurro, l’avvocato Lorenzo Contrada, e De Laurentiis, l’avvocato Fabio Fulgeri, hanno confermato il «corretto operato della società e dei suoi amministratori, come sempre nel passato, nel rispetto di leggi e regolamenti» e da oggi potranno «chiedere copia degli atti, in modo da poter replicare puntualmente alle osservazioni contenute e rappresentare, come sempre nella massima serenità e trasparenza, le ragioni del legittimo operato della società». La Procura della Figc, secondo prassi, ha chiesto gli atti.

Il Napoli rischia anche lo scudetto?

Ecco cosa scrive Repubblica a proposito dell’indagine per falso in bilancio che riguarda De Laurentiis:

L’inchiesta può sconvolgere gli equilibri del nostro campionato aprendo la strada a una nuova indagine sportiva. Le rivelazioni più recenti sulla gestione delle operazioni di mercato pongono interrogativi sulle pratiche finanziarie adottate dal club, che secondo i pm avrebbe gonfiato i bilanci. L’indagine condotta dalla Procura di Roma potrebbe gettare ombre sul Napoli. E le nuove rivelazioni, che si concentrano su un’intricata rete di operazioni finanziarie, potrebbero avere ripercussioni anche sul piano sportivo, come era accaduto alla Juventus.

