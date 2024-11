Cassano attacca i Friedkin: «Sono incompetenti. Ranieri è una pensata credendo che i tifosi siano stupidi»

«La piazza è avvelenata con loro e prendono una persona per far star tranquilla la piazza. La gente gliela farà pagare alla società»

Antonio Cassano elettrico nell’ultima puntata di Viva El Futbol. L’ex calciatore ha parlato tra le altre cose della Roma, prossimo avversario del Napoli in campionato, e della scelta dei Friedkin di chiamare Ranieri dopo il secondo esonero di stagione

«Ranieri è l’ennesima cagata dei Friedkin, la peggiore. La piazza è avvelenata con loro e prendono una persona per far star tranquilla la piazza. Ho rispetto per Ranieri, un gentiluomo, ma aveva smesso dopo Cagliari e lo disse lui.

Leggi anche: Cassano vittima di Salt Bae: «880 euro in quattro. Al cameriere ho detto “non ci verremo mai più”»

I Friedkin sono incompetenti, un disastro con Daniele, un altro disastro con Juric ed ora prendono uno che aveva smesso per la piazza, dicendo cose per i Friedkin e per riunire di nuovo la piazza. Ci ritroviamo adesso con un terzo tecnico per dare tranquillità, ma la Roma ha bisogno di altro, esperienza internazionale per programmare. Lui parla da dirigente, ma è una mossa da schifo per la gente! È una porcata. Qualcuno sarà felice ma è uno schifo, è una pensata credendo che i tifosi siano stupidi. La gente gliela farà pagare alla società. Lui parla da dirigente. La danno già per persa questa stagione?».

ilnapolista © riproduzione riservata