Di Lorenzo: «Il mister ci chiede di giocare, di divertirci e di non avere un ruolo fisso in squadra»

Alla Rai: «Questo intercambiarci di posizione non dà dei punti di riferimento agli avversari».

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, autore dell’assist del gol di Tonali che ha permesso questa sera all’Italia di vincere contro il Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai.

Le parole di Di Lorenzo

«Per quanto riguarda me sono contento della prestazione, ma quello che è più importante è il risultato della squadra. Siamo ripartiti con questo nuovo ciclo e questi nuovi giovani che il mister ha scelto»

L’identità è quello che colpisce di più vedendo questa Italia

«Conta di più quello che volgiamo fare no0i e come lo vogliamo fare rispetto agli avversari. Il mister ci chiede di giocare, di divertirci e di non avere un ruolo fisso in squadra. Questo intercambiarci di posizione non dà dei punti di riferimento agli avversari».

Leggi anche: Spalletti non gradisce la sorpresa per la forza della sua Italia: «Si è detto 500 volte che bastava trovare le soluzioni giuste»

Una soddisfazione dopo la Germania

«In Germania è stata una parentesi brutta, ma siamo stati bravi a ripartire. Si vede entusiasmo intorno a questo gruppo perché vedono che c’è un gruppo vero, una famiglia».

Bello il duello con Lukaku

«Quando incontri questi grandi giocatori devi cercare di limitare il più possibile. Questa sera ci siamo riusciti».

Un’Italia di coraggio

«Come dice il mister non ci sono già ruoli definiti. Abbiamo anche noi la libertà di entrare e giocare»

ilnapolista © riproduzione riservata