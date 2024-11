«La squadra non sta andando bene ed è stato lui a pagare. È più facile sbarazzarsi di un allenatore che di 15 giocatori. Mi è dispiaciuto che se ne sia andato».

Bruno Fernandes, calciatore del Manchester United, ha parlato dell’esonero di Erik ten Hag al termine del match contro il Chelsea di Premier League.

Bruno Fernandes: «L’esonero di Ten Hag? Bisogna che anche noi calciatori ci assumiamo responsabilità»

Al momento sulla panchina dello United c’è ad interim Ruud van Nistelrooy, ma tra pochi giorni gli subentrerà Ruben Amorim, ex tecnico dello Sporting Lisbona. Il centrocampista portoghese ha dichiarato:

«Non fa bene a nessuno della società quando va via l’allenatore. I risultati non sono stati buoni ed è stato lui a pagare. Ogni volta che un allenatore se ne va bisogna assumersi una parte di responsabilità, la squadra non sta andando molto bene. È più facile sbarazzarsi di un allenatore che di 15 giocatori. Ho parlato con lui e mi sono scusato, mi è dispiaciuto che se ne sia andato».

Prendendo Amorim, lo United dimostra di non aver imparato dai propri errori (The Athletic)

Il rischio di prendere ten Hag, che non aveva mai allenato in un top campionato europeo, è stato corso; anche se il suo Ajax 2018-19 sembrava una delle migliori squadre europee. La conferma di Ruben Amorim come suo sostituto sembra che voglia andare sullo stesso “prototipo” di tecnico (un altro allenatore con nessuna esperienza in top campionati). Anche se imporre un particolare stile di gioco allo United sembra un compito arduo. Solskjaer, Ralf Rangnick e Ten Hag non sono riusciti a farlo. Ma almeno quest’ultimo è riuscito a vincere due trofei.

