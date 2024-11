Bellingham e Grealish, frecciatina a Southgate? «Grazie Carsley per aver riportato spensieratezza»

I loro messaggi pubblici al ct ad interim dell’Inghilterra. Il Telegraph: Carsley può prendersi il merito di aver aiutato la nazionale a superare la delusione di Euro 2024.

Il ct dell’Inghilterra Lee Carsley si è seduto per l’ultima volta sulla panchina inglese prima di lasciarla a Thomas Tuchel. Jude Bellingham e Jack Grealish hanno ringraziato pubblicamente il tecnico per “aver riportato spensieratezza in nazionale”.

Carsley ha riportato spensieratezza all’Inghilterra: i ringraziamenti di Bellingham e Grealish

Il Telegraph scrive:

L’avventura di Carsley si è conclusa con una vittoria 5-0 sulla Repubblica d’Irlanda a Wembley domenica, dopodiché Bellingham e Grealish hanno ringraziato pubblicamente il ct. Nonostante la deludente sconfitta casalinga per 2-1 contro la Grecia a ottobre, Carsley può prendersi il merito di aver aiutato la nazionale a scrollarsi di dosso i residui postumi della sconfitta nella finale di Euro 2024, l’ultima partita di Southgate prima delle dimissioni.

Nel match contro la Grecia, lacrimogeni sui tifosi inglesi prima della partita

Grecia-Inghilterra, lacrimogeni sui tifosi inglesi prima della partita. La Fa apre un’indagine. Il Telegraph segnala un trattamento poco carino ricevuto dai tifosi inglesi in trasferta in Grecia in occasione della partita di Nations League di ieri sera. “I tifosi inglesi hanno avuto difficoltà a entrare nello Stadio Olimpico prima della vittoria della Nations League contro la Grecia, segnalati gas lacrimogeni lanciati dalla polizia e sostenitori spinti contro le recinzioni“. Grecia-Inghilterra è poi finita 0-3.

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese, “la Federazione calcistica sta ora indagando sul trattamento riservato ai 3.500 tifosi in trasferta presenti alla partita vinta per 3-0 ad Atene. La polizia in tenuta antisommossa con scudi e manganelli ha radunato i tifosi mentre facevano la fila per entrare nei 70.000 posti esauriti, con molti che non sono riusciti a entrare nello stadio prima del calcio d’inizio alle 21.45 ora locale. Alcuni si sono lamentati dell’uso di gas lacrimogeni e hanno detto che i tifosi sono stati spinti mentre facevano la fila per entrare nello stadio“.

