Belgio-Italia, le ufficiali: Lukaku e Buongiorno titolari

In campo nella difesa a tre anche Di Lorenzo. Spalletti sceglie Rovella regista e Barella dietro Retegui, sugli esterni Cambiaso e Dimarco, mezze ali Frattesi e Tonali.

Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia, gara di Nations League, in programma alle ore 20.45. Titolari Lukaku da una parte e Buongiorno e Di Lorenzo dall’altra. Spalletti sceglie Rovella in regia, sugli esterni Cambiaso e Dimarco, mezze ali Frattesi e Tonali. Davanti Retegui supportato da Barella.

Belgio-Italia: Spalletti sceglie Rovella in regia

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castegne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana; Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku. Ct.: Tedesco.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. Spalletti.

Spalletti: «Con Lukaku ogni palla diventa giocabile, fondamentali le marcature preventive su di lui»

Alla vigilia di Belgio-Italia, il ct dell’Italia Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa il prossimo impegno degli azzurri in Nations League. Le sue parole riproposte dal Corriere dello Sport.

All’andata l’Italia ha giocato in modo aggressivo. Domani giocherete per il pareggio?

«Cambiare la mentalità dei giocatori potrebbe essere pericoloso. Si cercherà di riproporre quanto fatto in questa edizione della Nations League, ce la metteremo tutta per avere lo stesso atteggiamento, che è stato perfetto in queste prime partite».

Spalletti passa a parlare del Belgio:

«Il Belgio ha tantissimi campioni tra cui scegliere e che giocano in club importanti. Non importa se manca qualcuno, sarà sempre fortissima. Lukaku è un calciatore particolarmente forte e sarà un’insidia da cui difenderci in maniera corretta. Dobbiamo abituarci a giocare contro calciatori top e avere lo stesso atteggiamento».

Su Lukaku dice:

«Per sfruttare le caratteristiche di Lukaku, cercheranno di metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio, con cross dal fondo o con palle addosso, creando lo scarico. Ogni palla diventa giocabile con lui, quindi sarà fondamentale avere le preventive su di lui, perché sarà la parte più difficile per noi, soprattutto quando attaccheremo. Bisogna farci attenzione».

Gli elogi a Locatelli e a Rovella:

«Stiamo attenti a chi fa bene, sia Rovella che Locatelli stanno facendo un calcio davvero interessante. La loro caratteristica è quella di essere bravi nel riconquistare palla, sono stati bravi a crescere anche sotto altri aspetti. Quando si dice che manca il talento un po’ è vero, ma se riusciamo a diluirlo per tutti gli altri calciatori diventa meglio».

ilnapolista © riproduzione riservata