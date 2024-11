Spalletti: «Se saremo quelli delle precedenti partite, sarà difficile per chiunque giocare contro questa Italia»

A Vivo Azzurro Tv: «La formazione l’ho già scelta, poi è chiaro che un dubbio te lo porti fino all’ultimo. Fare bene ci darebbe continuità e autostima»

Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Vivo Azzurro Tv alla vigilia del match Belgio-Italia, quinta giornata di Nations League. All’Italia manca un punto per entrare nella Final Four della competizione.

Spalletti: «La formazione l’ho già scelta»

«La formazione l’ho già scelta, poi è chiaro che un dubbio te lo porti fino all’ultimo. Ma con due partite ravvicinate è una cosa che è normale fare e che poi con il passare delle ore si mette a posto».

Luciano Spalletti annuncia di aver già deciso l’Italia che scenderà in campo giovedì sera a Bruxelles contro il Belgio in Nations League. «Fare bene anche in queste due gare ci darebbe la conferma che abbiamo portato a casa ciò che abbiamo evidenziato nelle partite precedenti: questa continuità di comportamento, di autostima sulle qualità che abbiamo, sulla convinzione nelle nostre potenzialità e nella nostra forza. In questo senso diventano fondamentali questi due risultati e gli atteggiamenti che andremo a sviluppare».

Il ct parla di questi due giorni a Coverciano, centro sportivo della Nazionale:

«Sono stati due giorni bellissimi perché ho visto cose importanti. Facendo questo ruolo ho visto quello che mi piace vedere dai calciatori, ho visto giocatori convinti delle qualità che hanno, per cui non vediamo l’ora di andare a disputare queste due partite che ci possono dare molto nel futuro».

«Se mi aspetto il Belgio visto all’Olimpico? Mi aspetto di vedere l’Italia vista all’Olimpico perché non so che cosa riusciranno a proporre loro, ma se noi saremo quelli che ho visto stamattina e nelle precedenti partite sarà difficile per chiunque giocare contro questa Italia. Mi aspetto sempre di poter andare ad acchiappare cose importantissime per il lavoro che faccio perché sennò sarei il primo ad appiattire la testa e le possibilità di questi giovani calciatori, che invece devono darci lo sbocco per diventare un’altra volta una nazionale fortissima».

