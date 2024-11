Bayern-Psg, il dato che umilia i parigini: “Neuer ha fatto più dribbling di Barcola e Dembélé messi insieme”

Lo scrive le Parisien. Nemmeno Warren Zaire-Emery e Fabian Ruiz sono riusciti a dribblare un solo giocatore del Bayern Monaco durante la partita.

Le Parisien dà risalto a una curiosa statistica relativa alla partita Bayern Monaco-Psg. La squadra di Luis Enrique ha perso 1-0 in casa dei bavaresi, peggiorando ulteriormente la sua posizione in Champions League. Attualmente ha appena 4 punti in classifica, è al 26esimo posto che, in questo momento, significa eliminazione diretta dalla competizione. Ad aggravare una situazione già pesante, è la prestazione dei parigini. Il dato clamoroso è che Neuer ha fatto più dribbling di Barcola e Dembélé messi insieme.

Bayern-Psg, un disfatta totale per i parigini

Scrive le Parisien:

“Questa è una statistica che è allo stesso tempo aneddotica e molto significativa. E anche un po’ umiliante per l’intera squadra parigino. Bradley Barcola e Ousmane Dembélé , i due attaccanti schierati al calcio d’inizio da Luis Enrique durante la sconfitta del Psg sul campo del Bayern Monaco (1-0) martedì sera in Champions League, insieme hanno realizzato meno dribbling del portiere bavarese, Manuel Neuer. Oppure, se guardiamo le statistiche riportate dal sito Who Scored , zero a uno.

Barcola non è riuscito a battere un solo avversario in un duello diretto in 72 minuti trascorsi in campo. Alla fine è stato sostituito da Gonçalo Ramos, di ritorno da un infortunio. Oltre a Dembélé e Barcola, Warren Zaire-Emery e Fabian Ruiz non sono riusciti a dribblare un solo giocatore del Bayern Monaco durante la partita”.

Anche gli Expected Goals (xG) fotografano la pessima prestazione del Psg, al netto dell’espulsione di Dembélé al 56′. “Il Monaco ha così chiuso con 2,41 gol attesi, cifra che misura la probabilità di segnare, contro lo 0,77 degli uomini di Luis Enrique“.

