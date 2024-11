Bayern, Kim bene contro l’Union Berlino ma non c’erano attaccanti temibili. In Champions non sarà così

Dalla Süddeutsche. Neuer poco impegnato ma deve guardarsi le spalle, il club ha pronto il suo sostituto: Alexander Nübel dello Stoccarda che contro il Leverkusen ha brillato

Il Bayern Monaco mantiene la vetta della Bundesliga dopo la vittoria per 3-0 contro l’Union Berlino. La Süddeutsche commenta le prestazioni dei bavaresi, in particolare di Neuer e di Kim, entrambi recentemente al centro di polemiche per alcune prestazioni non brillanti.

Kim e Neuer, protagonisti in modi diversi nel Bayern

Sul portiere tedesco, il quotidiano scrive:

“Per decenni è stato bello essere Manuel Neuer, ma adesso? Ora, da vecchio, ha preso un allenatore che una volta era un difensore quando giocava. Vincent Kompany rende la vita difficile al suo portiere con lo stile di gioco che ha imposto: i suoi colleghi gli tengono lontani tutti quei tiri che Neuer potrebbe usare per eccellere o almeno per scaldarsi. A volte gli attaccanti avversari si precipitano verso di lui in totale libertà. E a volte, come questo fine settimana, Neuer deve ancora fare i conti con il fatto che il suo potenziale successore al Bayern, Alexander Nübel ha brillato nello 0-0 dello Stoccarda a Leverkusen. Dopo 33 minuti, Neuer è riuscito a parare un tiro, poi poco altro, tranne il recupero, quando Neuer ha tirato fuori un’altra parata. Ma era fuorigioco“.

Per Kim i soliti problemi. Meglio quando deve difendere in aventi, piuttosto che rincorrere l’avversario. Contro l’Union Berlino “ha difeso in modo robusto“. A dire il vero “ha beneficiato di una circostanza che non si ripeterà in Champions League: contro l’Union Berlino non c’era un solo attaccante temibile“. “Nonostante ciò, o forse proprio per questo, Kim ha praticato ripetutamente il suo esercizio preferito: l’anticipo“. Poi, la ramanzina finale: “per lui sono sempre due le cose: rimanere concentrato per tutta la partita (perché altrimenti subisci un gol) e non infortunarsi (perché non c’è un sostituto in rosa)“.

ilnapolista © riproduzione riservata