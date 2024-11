L’Atletico Madrid attacca la polizia spagnola per un post social

La polizia aveva pubblicato la notizia di arresti di tifosi del Real Madrid per cori xenofobi durante il Clásico postando uniimmagine del Wanda Metropolitano, stadio dell’Atletico

L’Atletico Madrid ha espresso il suo dissenso sui social media nei confronti della polizia spagnola dopo che un account ufficiale ha erroneamente mostrato lo stadio Wanda Metropolitano in un post relativo al recente Clasico tra Real Madrid e Barcellona.

Il tweet della polizia, che includeva un’immagine dello stadio dell’Atletico, ha annunciato che tre individui erano stati arrestati per cori xenofobi durante la partita. Secondo quanto riportato, il tweet sarebbe stato probabilmente redatto da un agente che non comprendeva appieno le complessità del calcio spagnolo, ma la furia dell’Atletico per essere stato erroneamente implicato nell’incidente è del tutto giustificata.

CM de @policia, te echamos una mano. Las personas que han detenido son seguidores de otro equipo de Madrid. El estadio de la foto que habéis publicado es el nuestro y nada tiene que ver con este asunto. Seguro que es solo un error. pic.twitter.com/FAS9cn4y4z — Atlético de Madrid (@Atleti) November 23, 2024

Il loro post indirizzato alla polizia recita: “ti diamo una mano. Le persone arrestate sono seguaci di un’altra squadra di Madrid. Lo stadio nella foto che avete pubblicato è il nostro e non c’entra nulla con questa vicenda. Siamo sicuri che sia solo un errore”. Il club ha persino incluso uno screenshot del post controverso prima che la polizia potesse eliminarlo e pubblicare una dichiarazione corretta.

I cori offensivi sarebbero stati indirizzati ai giocatori del Barcellona durante lo scontro dello scorso mese allo stadio Santiago Bernabeu. La polizia ha poi chiarito in un post aggiornato – accompagnato da un’immagine generica di un furgone della polizia – affermando: “Tre individui sono stati arrestati per aver fatto commenti razzisti contro due calciatori durante il il Clásico tenutosi lo scorso ottobre. I commenti fatti erano xenofobi e compromettevano la dignità e l’integrità morale dello sport”.

L’Atletico ha proseguito con un’altra frecciatina, commentando: “Ben fatto, questa foto rappresenta la scena del presunto crimine in modo molto più efficace. Si può chiaramente vedere il riflesso del furgone…”

