Anguissa non ha ancora deciso sul rinnovo col Napoli: Juventus, Lione e Villarreal lo monitorano (Footmercato)

Il portale francese smentisce la notizia lanciata stamani dalla Gazzetta. Il contratto del centrocampista scade nel 2025.

Il contratto del centrocampista del Napoli Frank Anguissa scadrà nel 2025. Al momento non ha ancora rinnovato e, secondo i francesi di Footmercato, ci sono altri club che stanno monitorando la situazione legata al 28enne camerunense.

Anguissa non ha ancora deciso sul suo futuro: tre club interessati a lui

Scrive il portale:

André-Frank Zambo Anguissa, che all’età di 28 anni è nel momento clou della sua carriera, ha un’opzione per prolungare il suo contratto con il Napoli. Ma contrariamente a quanto si dice, non sono ancora state avviate discussioni concrete per continuare l’avventura oltre il 2025. E il giocatore sta già suscitando alcuni desideri. Juventus, Lione e Villarreal sarebbero interessate. Naturalmente, la situazione dipenderà dai desideri del giocatore e del club, e dalla loro volontà di estendere il contratto. Nei prossimi mesi ne sapremo di più.

La Gazzetta stamani: rinnovo sicuro fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio

Al momento il calciatore ha lasciato al Napoli la possibilità di far scattare l’opzione per il rinnovo (1+1, dunque sino al 2027) con un ritocco all’ingaggio che da 2,5 potrebbe toccare la soglia dei tre. Ma la novità è la tentazione di prolungare sino al 2028, scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

I primi colloqui, tra Giovanni Manna, il direttore sportivo, e il manager del calciatore, hanno spostato la discussione altrove e al prossimo appuntamento si potrebbe (dovrebbe) addirittura sorvolare su quella «promessa» per firmare un contratto che guardi lontano, quasi all’infinito: Anguissa ne ha appena compiuti 29, legarsi ad oltranza significherebbe calarsi in una scelta di vita senza se e senza ma, diventare icona e dunque bandiera.

ilnapolista © riproduzione riservata