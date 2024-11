Anguissa rinnovo sicuro fino al 2027 con ritocco dell’ingaggio

La Gazzetta scrive che il centrocampista, che ha 29 anni, potrebbe decidere di legarsi al Napoli fino al 2028 e chiudere la carriera in azzurro

Dopo tre stagioni al Napoli Frank Anguissa ha dimostrato il suo valore e aumentato decisamente il suo valore. Arrivato semplicemente in prestito oggi é un centrocampista da 30 milioni. Al momento il calciatore ha lasciato al Napoli la possibilità di far scattare l’opzione per il rinnovo (1+1, dunque sino al 2027) con un ritocco all’ingaggio che da 2,5 potrebbe toccare la soglia dei tre. Ma la novità è la tentazione di prolungare sino al 2028, scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

“I primi colloqui, tra Giovanni Manna, il direttore sportivo, e il manager del calciatore, hanno spostato la discussione altrove e al prossimo appuntamento si potrebbe (dovrebbe) addirittura sorvolare su quella «promessa» per firmare un contratto che guardi lontano, quasi all’infinito: Anguissa ne ha appena compiuti 29, legarsi ad oltranza significherebbe calarsi in una scelta di vita senza se e senza ma, diventare icona e dunque bandiera.

Sintonia Il Napoli ha deciso, l’ha (ri)fatto in epoca non sospetta, giugno 2022, quando confermò al Fulham l’impegno dell’estate precedente e riscattò il centrocampista per quindici milioni di euro: e ora che le scadenze impongono ulteriori valutazioni, Anguissa rimane il pilastro d’un settore che diventa un ponte per continuare a pensare in grande, miscelando atletismo e talento di «visionari» capaci di tratteggiare parabole da incanto, mastice d’un gruppo che si riconosce nell’autorevolezza dei propri centrocampisti”.

