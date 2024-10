Zangrillo: «Balotelli al Genoa? Una sfida che mi toglie il sonno. A Marassi può ritornare a essere un grande giocatore»

A Radio Sportiva: «Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni»

Zangrillo, presidente del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato di Balotelli, che negli ultimi giorni è stato associato al suo club:

«Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato».

Zangrillo racconta che:

«È una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent’anni».

«Se potessi, con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi».

Il Genoa congela l’affare Balotelli: lo vuole Gilardino che però è a rischio esonero

Il Genoa congela l’affare Balotelli, Gilardino è a rischio esonero e contro il Bologna l’ultimo test. Lo scrive Il Secolo XIX. Prima la notizia di un accordo vicino tra l’ex Milan e il Genoa. Poi il dietrofront societario non convinto dell’investimento. Gilardino, quindi, dopo aver perso Albert Gudmundsson e Mateo Retegui ed essersi ritrovato senza Vitinha a causa di un infortunio, non avrà nemmeno l’attaccante da lui preferito.

Scrive il quotidiano che la proprietà vuole fare il punto della situazione dopo la partita con il Genoa:

La dirigenza rossoblù ha deciso di “congelare” l’eventuale arrivo di Balotelli e di fare un nuovo punto della situazione dopo la gara con il Bologna, in programma sabato prossimo. L’idea è quella di evitare mosse non necessarie, fatte sull’orlo dell’emozione del momento. Per Balotelli sono stati messi sulla bilancia pro e contro.

Aggiunge Sportmediaset:

“La risposta degli americani è stato quindi un secco no che ha fatto saltare i piani di Gilardino, sempre più in bilico dopo il rinnovo del contratto in estate e un inizio di campionato da piena zona retrocessione. Tutto ciò fa pensare come gli statunitensi stiano già pensando al sostituto dell’ex bomber di Biella, chiamato probabilmente già a una prova d’appello contro il Bologna nel pomeriggio di sabato 19 ottobre. In caso di cambio di allenatore Balotelli potrebbe non trovare spazio nell’undici titolare“.

