Yamal vince il premio Kopa come miglior giovane: «Ora proverò a vincere qualcos’altro…»

Alla premiazione: «Dedico il premio a chi mi ha votato, allo staff del mio club e della nazionale e a Xavi che ha creduto in me». E’ il più giovane a vincere.

Il 17enne del Barcellona Lamine Yamal vince il premio Kopa per il miglior giocatore giovane della stagione. A 17 anni e 107 giorni è il più giovane a vincere questo premio.

Yamal vince il premio Kopa: «Ora proverò a vincere qualcos’altro…»

«Grazie a tutti, è straordinario portare a casa questo premio. Lo dedico a chi mi ha votato, allo staff del mio club e della nazionale e a Xavi che ha creduto in me».

Sei il primo sotto i 18 anni a vincere questo premio:

«E’ un orgoglio raggiungere questi record, ringrazio i miei compagni e ora proverò a vincere qualcos’altro».

Il più giovane fu Ronaldo il fenomeno a vincere il Pallone d’oro. Hai ancora quattro anni di tempo…

«Sarebbe meraviglioso vivere una carriera come la sua» ha dichiarato Yamal.

E’ arrivato ottavo nella classifica per il Pallone d’oro.

Ma ha davvero 17 anni? Relevo: “Sembra sia affetto dalla sindrome della crescita accelerata”

Hansi Flick lo sta abituando ad una precoce ed eccessiva euforia. Questo spiega perché il Barça ha segnato cinque gol al Villarreal, squadra in fiducia, con giocatori fuori dalla loro posizione abituale in campo e una linea difensiva con due provenienti dalla Masia. Per costruire una grande squadra non c’è modo migliore di avere il più grande talento del calcio al momento. Lamine Yamal sembra soffra di una sindrome di crescita accelerata. In ogni partita sembra che si senta in colpa ad annoiare i tifosi, e quindi fa cose in un modo così naturale, che molti suoi coetanei non riescono neanche a concepire. L’assist a Raphinha contro il Villarreal è già il miglior riassunto di tutto ciò che è il Barça di Flick: un’ascesa senza ostacoli.

