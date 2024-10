Ultras, nell’inchiesta coinvolti anche il cognato di Maldini e un socio di Vieri e Maldini (Ansa)

Il socio è indagato: avrebbe corrotto, negli affari sui parcheggi vicino allo stadio, Manfredi Palmeri esponente di ‘M.I Stadio srl’ e consigliere regionale lombardo.

Nell’inchiesta ultras che vede coinvolte Inter e Milan, in seguito agli arresti nella mattinata di ieri, spuntano altri due nomi tra i perquisiti; sono entrambi legati all’ex capitano rossonero Paolo Maldini.

Inchiesta ultras, perquisiti anche il cognato e il socio di Maldini

L’Ansa riporta che ci sono i fratelli Aldo e Mauro Russo nell’elenco delle persone perquisite ieri durante il blitz svolto. Il primo è un cognato di Maldini, il secondo è socio in affari dell’ex rossonero e di Christian Vieri.

Ma ad essere indagato pare sia quest’ultimo. Nella richiesta di misura cautelare della Procura di Milano:

Mauro Russo avrebbe corrotto, per il capitolo che riguarda gli affari sui parcheggi vicino allo stadio, Manfredi Palmeri, esponente di ‘M.I Stadio srl’ e consigliere regionale della Lombardia, ora indagato.

Inter accusata di “intrattenere, indirettamente, rapporti con la criminalità organizzata e da stadio”

Nelle carte firmate dai pm di Milano, Paolo Storari e Sara Ombra, si legge:

Nella attualità, alternando atteggiamenti variabili tra agevolazione colposa e sudditanza, l’Inter intrattiene (indirettamente) rapporti con la criminalità organizzata e con la criminalità da stadio, incapace di interrompere in maniera netta tali relazioni.

I pm riportano le dichiarazioni di Claudio Sala, responsabile sicurezza della prima squadra dell’Inter, lo scorso 29 febbraio:

«La società si relaziona con gli ultras esclusivamente tramite lo Slo [figura preposta dai club ai rapporti con i tifosi, ndr.], come detto nella persona di Silva Massimiliano, il quale, ha il compito di parlare con i tifosi, ed in particolar modo con Ferdico Marco, poiché adesso è lui il capo del direttivo della Curva, ed è sempre lui, Ferdico, che si occupa della richiesta numerica delle tessere o dei biglietti. Ho appreso direttamente da Silva che, per quanto riguarda la parte amministrativa, cambio nominativo e pagamento, lo Slo si relaziona direttamente con Debora Turiello, una donna che fa parte del direttivo della Curva Nord».

ilnapolista © riproduzione riservata