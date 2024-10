Tuchel ha detto sì all’Inghilterra, il Times: “C’era bisogno di un allenatore di livello mondiale”

Secondo quanto riportato dal Times, Thomas Tuchel ha accettato la proposta di diventare il nuovo ct dell’Inghilterra.

L’ex tecnico del Chelsea, scrivono, vincitore della Champions League diventerà il primo allenatore di origine tedesca dell’Inghilterra. La nomina di Tuchel porrà fine all’incertezza intorno alla nazionale inglese dopo le dimissioni di Gareth Southgate in estate. Per la Federcalcio è il colpo giusto, è uno dei manager più richiesti dai principali club europei.

Anche lo United lo voleva prima di estendere il contratto a Ten Hag. L’Inghilterra ha bisogno di un “allenatore di livello mondiale che ha vinto trofei”; ad oggi c’è come ct ad interim Carsley, l’allenatore dell’Under-21. La Federcalcio ha sondato anche Guardiola, che però è ancora incerto sul suo futuro. Diventerà il terzo allenatore straniero dell’Inghilterra dopo Eriksson e Capello.

Anche l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano conferma su X la notizia.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Thomas Tuchel has completed the agreement to become new England manager.

Terms agreed, contract set to be signed with an official statement expected soon.

Tuchel opened doors to England job in July and it’s now a done deal, as @TimesSport reported.

Here we go ✨ pic.twitter.com/3AjBrcjlIZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024