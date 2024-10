Tuchel ct dell’Inghilterra, i tedeschi se la ridono: “Finalmente hanno riconosciuto la superiorità della Germania”

Lo sfottò di Bild e Sueddeutsche. Il sogno? “L’Inghilterra di Tuchel sconfitta in finale Mondiale contro la Germania di Nagelsmann per un rigore sbagliato”

Un tedesco commissario tecnico dell’Inghilterra. In Germania non riescono a crederci. Per loro, sembra l’inizio di una barzelletta e invece è tutto reale. Tuchel ha accettato l’incarico offerto dalla Federcalcio inglese. Ai tedeschi non pare vero. Quale migliore occasione per perculare i tanto odiati inglesi. Con Tuchel sulla panchina dei Tre Leoni, hanno praticamente ammesso la superiorità del calcio tedesco. E se ne rendono conto bene tutti i media tedeschi. Come la Sueddeutsche che scrive:

“Questa volta, la Federcalcio inglese e Tuchel infrangono le regole perché, per la prima volta nei suoi 160 anni di storia, la federazione ha scelto un allenatore tedesco, il paese acerrimo rivale del calcio, come allenatore della nazionale. E Tuchel ha accettato subito l’offerta. Il tedesco è come l’ultima speranza della squadra inglese di porre fine alla mancanza di titoli dalla Coppa del Mondo nel 1966, dopo aver subito così tante dolorose sconfitte nei tornei contro i tedeschi“.

L’anglofilo tedesco è l’ultima spiaggia per l’Inghilterra

Sottolinea anche come l’ex allenatore di Chelsea e Bayern si trovi decisamente a suo agio a Londra. “Sembrava davvero che in qualche modo “tornasse a casa”, anche se viene da Krumbach in Svevia. Mercoledì si è persino vestito come un gentiluomo inglese, indossando una camicia bianca e una giacca nera. Il 51enne ha confermato di sentire da tempo un “legame personale” con il calcio inglese“.

“Questa reputazione dovrebbe dare agli inglesi eternamente senza corona la fiducia necessaria per lasciarsi finalmente alle spalle il proprio periodo di siccità”. Ouch! Si sentono i cuori dei tifoso inglesi spezzarsi in due. “Dopo due finali perse degli Europei nel 2021 e nel 2024, l’impressione attuale è che gli uomini attorno al capitano Harry Kane (anche lui senza titolo nel calcio per club) non credano necessariamente nel successo in questo momento“.

Il sogno della Bild: “Immagina l’Inghilterra allenata da Tuchel che perde in finale contro la Germania di Nagelsmann”

Non ci va leggera la Bild. Anzi forse è quella che più di tutti gode a vedere un tedesco sulla panchina inglese.

“Ma parliamo di Thomas Tuchel (51) e degli inglesi. La patria del calcio ha un papà tedesco. Follia! Dal 1966 – dal 1966!!!! – L’orgogliosa nazione calcistica aspetta un titolo (e scusate, anche il Mondiale vinto è stata possibile solo perché l’arbitro si era sbagliato sul gol di Wembley). Quindi presto saranno 60 anni senza titolo. Durante questo periodo siamo diventati tre volte campioni del mondo e tre volte campioni d’Europa. Ops“.

E infierisce:

“La disperazione sull’isola deve essere enorme se si ammette che solo un tedesco può aiutare adesso. Quale sarebbe lo scenario desiderato dal punto di vista tedesco: Tuchel guida gli inglesi alla loro prima finale di Coppa del Mondo dal 1966 – e Nagelsmann vince con la Germania ai rigori perché l’ultimo rigore dell’Inghilterra rimbalza sul bordo inferiore della traversa, poi sulla linea e infine fuori“.

ilnapolista © riproduzione riservata