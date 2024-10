Tonali è rinato anche con il Newcastle, Howe: «È impressionante la sua visione di gioco» (Telegraph)

«Un calciatore incredibile, eccellente nel tocco di palla e nel controllare le partite». Giostra i tempi di squadra in maniera perfetta. Un assist contro il Chelsea.

Ieri sera il Newcastle ha eliminato il Chelsea di Maresca dalla Carabao Cup vincendo 2-0. E il Telegraph elogia la prestazione di Sandro Tonali, autore di un assist, rientrato da due mesi dopo la squalifica per scommesse.

La classe di Tonali sta facendo innamorare i tifosi del Newcastle

Il quotidiano scrive:

Fino a questo momento, Sandro Tonali era stato solamente osannato dai tifosi allo stadio con cori in suo onore, ma contro il Chelsea è stata la prestazione della sua rinascita. È stata la migliore prestazione di Tonali da quando è tornato dalla squalifica. Dopo aver fornito l’assist a Isak, stava anche per segnare al limite dell’area. Con la sua classe nel tocco di palla, ha giostrato bene i tempi della squadra. È stato agile, si è avventato su qualsiasi pallone e ha tenuto in piedi il centrocampo quando il Newcastle veniva aggredito. Questa è stata la tipica prestazione che la sua squadra avrebbe voluto da quando è arrivato un anno fa.

Howe: «È impressionante la sua visione di gioco»

Il suo tecnico, Eddie Howe, ha speso parole di grande stima per il centrocampista della Nazionale italiana a fine gara:

«Può giocare in un doppio ruolo, è per questo che lo abbiamo voluto. Non è un giocatore unidimensionale. Ovviamente sa tenere bene palla, ma è stato molto diligente anche in difesa. È stato davvero impressionante, la sua migliore prestazione da quando è con noi. Ho sempre pensato fosse un calciatore eccellente per il tocco di palla, nel controllare gli spazi e per aggressività. La sua visione di gioco e la sua rapidità sono tutte cose che ci sono mancate a centrocampo finora».

ilnapolista © riproduzione riservata