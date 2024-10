Thiago Motta:«Abbiamo sofferto nella fase difensiva. Vedo Danilo un po’ meglio di Gatti per impostazione»

A Sky Sport: «Quando Federico è entrato, ha dato più solidità difensiva, Danilo era già ammonito»

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con l‘Inter a San Siro.

Le parole di Thiago Motta

Con i cambi la partita è cambiata.

«Sì ma con tante situazioni dove siamo stati in svantaggio, delle situazioni complicate siamo riusciti a stare in partita. Dopo il quarto gol è diventato più difficile. Sono successe tante cose, a tratti abbiammo fatto molto bene, a tratti no».

Quattro gol subiti.

«Possiamo migliorare su tutto, come dico sempre ogni partita è diversa. Oggi abbiamo sofferto nella fase difensiva, al di là della squadra forte che avevamo di fronte. Dall’altra parte abbiamo attaccato, creando pericolo. E’ stata una partita aperta dove entrambe le squadre hanno fatto una partita corretta».

A sinistra l’Inter sviluppa meglio il gioco. Lì siete stati pericolosi.

«Abbiamo giocatori da quella parte in forma come Cambiaso, Conceição. E McKennie che si butta nel momento giusto quando si aprono gli spazi. Possono soffrire in difesa, da quella parte lì è stata una partita interessante».

Non riesco a capire la scelta di Danilo al posto di Gatti.

«Sono due giocatori completamente diversi. Uno per esperienza e fisicità nel ruolo ha dato tanto fino ad oggi. Danilo per impostazione di gioco lo vedo un po’ meglio di Federico in questo momento. Hanno caratteristiche diverse che aiutano in partite diverse. Quando Federico è entrato ha dato più solidità difensiva, Danilo era già ammonito. Sono due giocatori che possono giocare insieme».

Juventus-Inter 4-4, quasi come Italia-Germania. E il Napoli si ritrova in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Juventus. Dopo nove giornate, laddove quattro mesi fa il Napoli era un tappeto di macerie. E a Napoli storcono il naso. Gli inenarrabili danni del sarrismo. Da stasera, con i quattro gol subiti dalla Juventus, Napoli e bianconeri hanno la miglior difesa del campionato cin cinque gol subiti.

