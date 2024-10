Thiago Motta insiste: «Scudetto? Napoli e Inter sono avanti. Noi manteniamo i piedi per terra»

A Dazn: «Abbiamo fatto una buona prestazione con l’Inter che insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto. Sono onesto, dico le cose come stanno»

Thiago Motta non ha dubbi: per lui il fatto che l’Inter e il Napoli siano favorite per lo scudetto non è un’opinione personale, ma un dato di fatto.

Le parole di Thiago Motta

L’allenatore della Juve ne ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Inter a San Siro.

Dopo la partita di stasera, possiamo dire che la Juventus è una delle squadre che lotta per lo scudetto?

«Non in questo momento. Abbiamo fatto una buona prestazione con l’Inter che insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto. L’ho detto anche prima della partita. L’Inter ha vinto l’ultimo, il Napoli ha vinto meno di due anni fa e hanno mantenuto una grande base di quella squadra lì. È un dato che sono due squadre che in questo momento sono avanti e possono lottare fino alla fine per vincere. Noi abbiamo fatto una buona prestazione oggi, ma manteniamo i piedi per terra. Andremo ad affrontare il Parma in casa, vediamo che succede. noi continuiamo sulla nostra strada, con le nostre idee e il nostro percorso di crescita. Vedremo quando sarà il momento cosa saremo capaci di fare. Io sono onesto, dico le cose come stanno».

ilnapolista © riproduzione riservata