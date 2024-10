Spalletti: «Scudetto, ho cominciato a nascondermi in ufficio quando hanno cominciato ad addobbare la città»

Il ct della Nazionale a Dazn: «Anguissa, non sapevo che ci si potesse allungare così i capelli in poco tempo. Di Lorenzo ha passato un periodo complicatissimo»

Spalletti a Dazn Serie A show.

Scudetto

«Ho cominciato a nascondermi in ufficio quando hanno cominciato ad addobbare la città. C’è stato un momento in cui se non avessimo vinto non so dove mi sarei potuto nascondere».

Parla di Di Lorenzo.

«Ha passato un periodo difficile, complicatissimo, gli è stato detto di tutto anche un po’ gratuitamente, ora è un piacere vederlo giocare come sappiamo, è un piacere ritrovare quell’uomo nello spogliatoio».

«Napoli mi suscita tante cose anche senza entusiasmo. In questa rosa fanno parte dieci calciatori che sono di grande valore. Sono rimasto colpito dai capelli di Anguissa, non sapevo che ci si potesse allungare così i capelli in poco tempo».

Inter-Juve 4-4.

«Sicuramente una partita un po’ pazza, il pubblico ha visto lo spettacolo, però ci sono molte interpretazioni che potevano essere fatte diversamente».

«Ogni volta che vado a vedere Retegui, trovo sempre qualcosa di più. Lo trovo sempre critico con sé stesso nel tentativo di migliorarsi, questo è molto importante».

Kean che ha segnato anche stasera.

«Sono molti anni che si dice che diventerà un grande calciatore. Non ha mai trovato possibilità di giocare con continuità. Ha forza, va nello spazio, può migliorare dal punto di vista tecnico, ha esperienza internazionale».

