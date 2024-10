A Sky: «Venerdì non sono stato bene, oggi mi sento meglio, ma sono debilitato. Farò di tutto per essere al 100% nei prossimi tornei».

A causa di un virus intestinale, Jannik Sinner è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione.

Sinner: «Mi servono 3-4 giorni per guarire dal virus. Non sono preoccupato per Torino e la Davis»

Il tennista numero 1 al mondo, intervistato da Sky Sport, ha spiegato quanto accaduto:

«Venerdì sera, dopo l’allenamento, non mi sono sentito bene. Pensavo che fosse stanchezza, invece domenica sono andato dal dottore e mi ha spiegato che si trattava di un virus e sarebbero serviti 3-4 giorni per guarire. Già oggi mi sento meglio, ma il corpo non è abbastanza forte e allenato. Sono debilitato. Può succedere, è stata una stagione lunga. Tra 3-4 giorni starò meglio e mi preparerò per Torino».

Sinner dovrà prepararsi in vista delle Atp Finals di Torino e la Coppa Davis:

«Non sono preoccupato per Torino e la Davis. Farò di tutto per essere al 100%. Giovedì vedremo come sto, poi da venerdì o sabato inizieremo a lavorare».

Sky ha rilasciato alcune anticipazioni della seconda parte del documentario “Jannik oltre il tennis, Sinner si racconta”.

«Tutti giocano bene a tennis, il problema sono sempre i piccoli dettagli. Sono riuscito a capire tante cose in questa stagione e ho vinto tante partite con la forza mentale. Ero in una situazione molto difficile e delicata prima dello US Open, per i mesi precedenti, dove ho fatto fatica a comprendere quello che stava succedendo. Però a un certo punto mi sono detto: “No Jannik, alla fine è tutto abbastanza irrilevante, perché questo sport ti può dare soddisfazioni e ti può buttare giù anche moralmente, però alla fine io sto bene”».

ilnapolista © riproduzione riservata