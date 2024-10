Sinner colpito da un virus intestinale: si ritira dal torneo di Parigi-Bercy

Era l’ultimo torneo della stagione e doveva affrontare uno tra Shelton e Moutet al primo turno.

Jannik Sinner dà forfait per il torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione, a causa di un virus intestinale.

Alla vigilia dell’esordio contro uno tra Shelton e Moutet, il tennista altoatesino numero 1 al mondo ha annunciato il ritiro. A riportare la notizia è Sky Sport.

Sinner: «Io non gioco per soldi, sono andato al Six Kings Slam perché c’erano i migliori»

Dice Sinner che no, lui non gioca per soldi. Che sono “un extra”, che vivrebbe bene pure senza. E che se è andato a al Six Kings Slam a guadagnare 5,5 milioni di euro è solo perché lì, in Arabia Saudita, c’erano i migliori giocatori del pianeta.

“È un bel premio ovviamente, ma io sono andato lì perchè c’erano i sei migliori giocatori del mondo. Io non gioco per soldi, è semplice. Potevo misurarmi con avversari come loro ed era un bell’evento per me. Quando vinco significa che ho giocato nel mondo giusto e che posso migliorarmi per il futuro. I soldi non sono la cosa più importante, vivo bene anche senza. Sono soltanto un extra, contano molto meno della salute e della famiglia”.

Un’intervista, quella a Europort, che però ha lasciato qualche evidente strascico sui social.

