Simeone entra e cambia tutto. Rigore e ci pensa Kvaratskhelia (proprio lui)

«Il Napoli deve imparare a sporcarsi il vestito». Conte lo ha ribadito molte volte nelle sue conferenze. Oggi sarà contento di aver visto un Napoli che sta imparando a soffrire. La vittoria contro l’Empoli è arrivata anche grazie ai cambi in panchina. Al 59′ Conte ha sostituito Lukaku con Simeone, che ha cambiato tutto. Da un recupero di Di Lorenzo sulla linea di fondo, Simeone tira in porta ma viene murato, sulla respinta arriva Politano che viene fermato in maniera irregolare da Anjorin. Step on foot, l’arbitro Abisso assegna il rigore, affidato a Kvaratskhelia che non sbaglia dal dischetto. Sì, segna proprio lui. Con buona pace dei tifosi che lo hanno tanto contestato in questi giorni dove è stato protagonista delle voci di mercato per il rinnovo che tarda ad arrivare.

Di seguito i video del rigore trasformato da Kvaratskhelia:

🇬🇪 KVARA 🌟#EmpoliNapoli pic.twitter.com/SukpUpMG4W

— Lega Serie A (@SerieA) October 20, 2024

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a margine dell’evento del Corriere dello Sport del rinnovo di Kvara.

«Rinnovo Kvaratskhelia? I calciatori che sono con noi rimarranno a Napoli. Se andrà via il georgiano? Ci sono stati casi precedenti, ce ne faremo una ragione. È importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società».

La Gazzetta dello Sport scrive (con Vincenzo D’Angelo) della situazione contrattuale di Kvaratskhelia.

Khvicha è concentrato solo sul campo, ma sa benissimo che si entra in un periodo in cui si giocherà una doppia partita. In campo potrà gestire la situazione in prima persona, aumentando i giri del motore e affinando l’intesa con Romelu Lukaku, con cui potenzialmente può tornare a essere devastante. Ma nella partita sul rinnovo, non conterà soltanto la sua volontà. A inizio novembre è in agenda un nuovo incontro tra il suo entourage e il Napoli e si ripartirà da due posizioni ancora molto distanti. E, al di là delle parole e degli atteggiamenti, non è scontata la firma sul nuovo contratto. Nell’ultimo faccia a faccia lo stallo non si era sbloccato: dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara ha chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare e temine questa nuova trattativa col georgiano.

