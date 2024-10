Se Cairo vuole tenere il Torino, lo renda competitivo: prenda Simeone a gennaio (Tuttosport)

Tuttosport attacca il presidente del Torino che ha spogliato la squadra senza portare gli innesti necessari

Tuttosport prende per buone le parole di Cairo che nega di voler vendere il Torino, ma affonda sul presidente, spiegando la necessità di intervenire per risanare la squadra

Cairo a un bivio

“Delle due l’una: o Cairo vende a un acquirente che possa riavvicinare le ambizioni della piazza ai risultati – troppo magri sotto la sua gestione – o se, come ha dichiarato ieri, ha intenzione di restare proprietario del Torino deve procedere con una serie di interventi che possano rendere il club più strutturato e la squadra più competitiva”.

Continua a far discutere la cessione di Buongiorno al Napoli

“La rosa del fin qui ottimo Vanoli in estate ha perso Buongiorno: una cessione dolorosa, ma pur a fatica digeribile e dai più digerita, visto che il prodotto del settore giovanile granata è andato a giocare per lo scudetto e ha quale guida tecnica quell’Antonio Conte in grado di migliorarlo e renderlo un giocatore di caratura internazionale”.

Serve un attaccante e il sogno è sempre Simeone

“Serve un attaccante con esperienza, una prima punta (tatticamente non lo è Njie) che possa portare in dote un buon numero di gol. L’identikit di Giovanni Simeone, argentino del Napoli che i granata hanno più volte trattato ma senza mai affondare il colpo”.

