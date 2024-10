Ronaldo lancia l’appello per cercare l’uomo che si è commosso celebrando il portoghese – VIDEO

L’appello su X già visto da oltre 75 milioni di utenti: «Lo sto cercando! Qualsiasi informazione sarebbe gradita»

Crisitano Ronaldo è alla ricerca di un tifoso. Quando si tratta di tifosi particolarmente affezionati, è difficile non agire diversamente. Cristiano ha infatti lanciato un appello per trovare un uomo. Nella ricerca sono impegnate almeno 75 milioni di persone, tante quanto hanno ascoltato la richiesta di Cr7 sui social. «Lo sto cercando! Qualsiasi informazione sarebbe gradita», ha scritto Cristiano Ronaldo sul suo account X.

Si tratta di un uomo, probabilmente più tifoso di Cr7 che dell’Al Nassr, con addosso la maglia del cinque volte Pallone d’Oro girata al contrario, dunque col suo nome ben visibile, mentre si commuove inneggiando a Cristiano, in quel momento in campo davanti a lui.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 25, 2024

L’episodio particolarmente toccante è avvenuto durante la partita di Champions League asiatica che ha visto l’Al Nassr sfidare la squadra iraniana dell’Esteghlal, match giocato non a Teheran, ma in campo neutro a Dubai. La sfida è stata vinta 1-0 dalla squadra di Ronaldo, che è stato in campo l’intera partita e ha celebrato assieme ai suoi compagni la rete decisiva di Laporte all’81’.

Le immagine dell’uomo visibilmente emozionato sono arrivate a Ronaldo, lui le ha rilanciate raggiungendo praticamente ogni angolo del piante. Nelle intenzioni di Cristiano, c’è quella di incontrare il tifoso.

Kulusevski: «Adesso sto capendo quando Ronaldo mi diceva “conoscerai il tuo corpo”»

Il centrocampista del Tottenham Kulusevski a 24 anni sta vivendo una stagione incredibile, un gol e 2 assist in 10 presenze in questa stagione, dopo gli 8 gol con 3 assist nelle 39 gare dell’annata precedente. In una recente intervista a ‘Fotbollskanalen il nazionale svedese ha raccontato un aneddoto che riguarda i tempi della Juve e quello che gli disse Cristiano Ronaldo.

«Ora sto conoscendo il mio corpo. Quando ero più giovane, non capivo quando Ronaldo mi disse: ‘Conoscerai il tuo corpo’. Perché allora non conoscevo il mio corpo. Ma ora sto iniziando a capire i miei punti di forza e di debolezza, come posso migliorare. Quindi ho la sensazione che tutto stia diventando più facile».

È risaputo che Ronaldo abbia sempre posto molta attenzione al suo corpo e non è un caso che l’attaccate portoghese sia ancora in campo e continui a segnare a raffica sia con l’Al Nassr che con la nazionale portoghese a 39 anni.

Ora Kulusevski ha finalmente capito le parole di CR7 e conoscendo il proprio corpo e arrivato a fare i passi in avanti che gli stanno consentendo di esplodere in Premier: «Sento davvero di essere più forte mentalmente e fisicamente in questa stagione. Il piano è migliorare ogni giorno e sento che lo sto diventando. Non accontentarsi di essere bravi, ma essere i migliori ogni giorno. Questa è l’unica cosa che conta. Per quanto sia difficile cercare di essere il migliore».

