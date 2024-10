Ronaldo a Szczesny: «Hai dovuto ritirarti per andare in un club importante». Povera Juve… (VIDEO)

Il Chiringuito rilancia l’incontro casuale tra i due ex bianconeri, tra sfottò e matte risate

Szczesny incontra Cristiano Ronaldo. I due ex compagni alla Juve hanno preso altre strade. Baci, abbracci. Come stai? Tutto bene, tu? E poi la battuta, folgorante, di Cristiano Ronaldo:

“Hai dovuto ritirarti pe andare in un club importante”.

Video ripreso e pubblicato sui social dal Chiringuito.

Povera Juve, blastata così dai suoi ex campioni.

🤣 “Has tenido que RETIRARTE para ir a un CLUB GRANDE”. 🗣️ La broma de CRISTIANO RONALDO a SZCZESNY tras fichar por el BARÇA. Vía ‘Łączy nas piłka (youtube)’. pic.twitter.com/iWAoxmyq3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024

Szczesny racconta il suo sì al Barcellona

“È una storia molto strana, perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che avrei detto no a tutti. Ma quando ho ricevuto la chiamata del Barça, quando diventa reale è una sensazione diversa. Ho guardato mia moglie sperando che mi dicesse semplicemente “non farlo”. Ma non sono capace di dire no al Barcellona. E non credo che lo avrei fatto per nessun altro”.

Lewandowski “è stato il primo a chiamarmi per dirmi ‘guarda, se ci fosse la possibilità, verresti?’. Gli ho parlato per un po’ e non siamo arrivati ​​a nulla. Direi che mia moglie è stata la più influente. Quando mi ha chiamato l’allenatore avevo già deciso al 99%”.

“La verità è che sono venuto qui per vincere. Non sono venuto per divertirmi. Mi sono divertito moltissimo a Marbella. È lì che vivevo prima di trasferirmi a Barcellona. Vorrei vincere trofei che non avevo mai vinto prima. Ce ne sono due o tre”.

ilnapolista © riproduzione riservata