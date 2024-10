Kulusevski: «Adesso sto capendo quando Ronaldo mi diceva “conoscerai il tuo corpo”»

Il centrocampista del Tottenham a Fotbollskanalen ha raccontato di avere finalmente percezione del suo corpo, come CR7 gli diceva ai tempi della Juve

Il centrocampista del Tottenham Kulusevski a 24 anni sta vivendo una stagione incredibile, un gol e 2 assist in 10 presenze in questa stagione, dopo gli 8 gol con 3 assist nelle 39 gare dell’annata precedente.In una recente intervista a ‘Fotbollskanalen il nazionale svedese ha raccontato un aneddoto che riguarda i tempi della Juve e quello che gli disse Cristiano Ronaldo.

Kulusevski: “Ronaldo mi disse: ‘Conoscerai il tuo corpo’. Adesso sto capendo”

«Ora sto conoscendo il mio corpo. Quando ero più giovane, non capivo quando Ronaldo mi disse: ‘Conoscerai il tuo corpo’. Perché allora non conoscevo il mio corpo. Ma ora sto iniziando a capire i miei punti di forza e di debolezza, come posso migliorare. Quindi ho la sensazione che tutto stia diventando più facile».

È risaputo che Ronaldo abbia sempre posto molta attenzione al suo corpo e non è un caso che l’attaccate portoghese sia ancora in campo e continui a segnare a raffica sia con l’Al Nassr che con la nazionale portoghese a 39 anni.

Ora Kulusevski ha finalmente capito le parole di CR7 e conoscendo il proprio corpo e arrivato a fare i passi in avanti che gli stanno consentendo di esplodere in Premier: «Sento davvero di essere più forte mentalmente e fisicamente in questa stagione. Il piano è migliorare ogni giorno e sento che lo sto diventando. Non accontentarsi di essere bravi, ma essere i migliori ogni giorno. Questa è l’unica cosa che conta. Per quanto sia difficile cercare di essere il migliore».

