Roma, Juric già a rischio. Possibile anche un ritorno di De Rossi, quello scaricato «per vincere trofei»

Il Corsport scrive che la partita di Monza è un bivio importante. Niente si potrebbe escludere. Persino un nuovo esonero, con il ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi

Dopo solo 4 partite e 16 giorni sulla panchina della Roma Ivan Juric è già sotto esame. Il clima del tifo romanista è caldo, scrive il Corriere dello Sport

“Le avvisaglie di Boras, con la contestazione finale ai giocatori che si volevano avvicinare ai tifosi per ringraziarli del sostegno, lasciano pensare che la Curva Sud in trasferta non farà sconti alla squadra neppure a Monza. L’addio a De Rossi è ancora nelle teste e nei cuori della gente. E le ultime due partite non hanno fatto altro che rafforzare il sentimento di ostilità”.

La sconfitta in Europa League, nonostante le vittorie in campionato, non si riesce a digerire. Non è solo una questione di risultati ovviamente, ma di gioco, perché la Roma “assomiglia sempre di più alle peggiori versioni del breve ciclo De Rossi”.

Su Juric si agita l’ombra di De Rossi

Proprio per questo il Corriere dello Sport parla di un bivio per il tecnico giallorosso e prosino di un possibile ritorno di De Rossi

“La partita di Monza, che precede la sosta del campionato, rappresenta un bivio importante che può addirittura diventare decisivo per le successive mosse della proprietà: se la squadra confermasse il rendimento mostrato contro Venezia ed Elfsborg, niente si potrebbe escludere. Persino un nuovo esonero, con il ritorno a Trigoria di Daniele De Rossi, quello scaricato «per vincere trofei» (cit. comunicato)”.

ilnapolista © riproduzione riservata