Politano, Neres, Juan Jesus vittime della criminalità a Napoli. Gli investigatori escludono una regia unica

Cresce il livello attenzione intorno al Napoli dopo i recenti avvenimenti criminosi. Prima il furto dell’orologio a David Neres, poi il danneggiamento dell’auto di Juan Jesus e infine il furto d’auto ai danni di Matteo Politano. Repubblica scrive che al momento gli investigatori escludono si tratti di eventi correlati e organizzati da un’unica regia.

Napoli, aumentate le misure di sicurezza per staff e giocatori

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

Le indagini sono appena scattate ed è presto per ipotizzare una matrice comune con il furto dell’orologio di cui era rimasto vittima il 31 agosto David Neres e il danneggiamento del Suv di Juan Jesus, avvenuto martedì notte (insieme al furto dell’auto di Politano, ndr). Per il momento gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli escludono che ci sia una regia unica. Inoltre sembrerebbe che solo nel caso di Juan Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all’uso delle tecnologie, per via dei dispostivi gps trovati nella vettura.

Di sicuro sarà però alzata la guardia e aumenteranno le misure di sicurezza intorno alla squadra, che stava vivendo grazie al primato solitario in classifica un momento di grande allegria e serenità. C’è quindi un motivo di preoccupazione in più anche per Antonio Conte. Toccherà agli inquirenti stabilire se intorno alla capolista si sta creando un clima pericoloso.

Rubata la Smart di Politano mentre era in un ristorante a Posillipo

Dopo la rapina a Neres e il tentato furto a Juan Jesus, la terza vittima dei calciatori del Napoli è Matteo Politano. A dare la notizia è il giornale on line Calcionapoli24 che scrive:

Hanno rubato l’auto di Politano. Era una Smart e il calciatore era all’interno di un ristorante a Posillipo. All’uscita non ha trovato l’auto. Il calciatore ha già sporto denuncia. Va purtroppo registrato quest’altro tentativo di cronaca.

Oltre a Politano, tentato furto anche a Juan Jesus.

