Quagliarella, è morto il padre Vittorio. Di lui l’ex Napoli disse al CorSera: «Mi ha salvato dallo stalker»

La Virtus Junior Stabia, squadra della sua città natale: “Un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile”.

Lutto per l’ex calciatore del Napoli Fabio Quagliarella, è morto il padre Vittorio.

La squadra giovanile della Juve Stabia, Virtus Junior Stabia, squadra della sua città natale Castellammare di Stabia, ha scritto sui social:

La Virtus Junior Stabia si stringe al dolore della famiglia Quagliarella per la perdita del caro Vittorio. Un uomo dal cuore d’oro, sempre generoso e disponibile, e un grande amico della nostra società. La sua assenza lascia un vuoto immenso, ma il suo ricordo vivrà sempre con noi. Alla famiglia Quagliarella giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti noi.

Di suo padre Quagliarella disse: «Mi ha salvato dallo stalker. Grazie a lui ora posso vivere una nuova vita»

In un’intervista al Corriere della Sera, quando uscì la notizia che l’ex giocatore era stato stalkerizzato, del padre disse:

«Mio padre ha fatto duemila lavori, è sempre un passo avanti: mi ha salvato dallo stalker. Grazie a lui ora posso vivere una nuova vita».

L’ex calciatore quando il Napoli vinse lo scudetto: «Insieme ai tifosi, hanno costruito pian piano qualcosa di stupendo»

Nella conferenza stampa di presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, tenutasi a Firenze, è intervenuto Fabio Quagliarella.

«Lo Scudetto del Napoli è in primis strameritato. Anche in questo caso il progetto arriva da lontano. Piano piano, insieme ai tifosi, gli azzurri hanno costruito qualcosa di stupendo. Spero che anche per la Sampdoria possa avvenire qualcosa di simile».

Cosa significa per lei andare a segno in Serie A da ben 18 stagioni?

«Per me è una gran bella soddisfazione. Essere arrivati a 40 anni e continuare a giocare… Non me lo sarei aspettato dieci anni fa».

ilnapolista © riproduzione riservata