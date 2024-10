Napoli, il pizzo di 500 euro imposto per vendere i gadget scudetto: condannato il clan Troncone

Il Meridiano News: Le indagini hanno svelato un sistema estorsivo che riguardava la vendita di gadget del Napoli e il contrabbando di sigarette.

Sono arrivate le condanne per il clan Troncone che controllava la distribuzione dei gadget del Napoli durante la festa scudetto a maggio 2023 e il contrabbando di sigarette.

Napoli, il pizzo di 500 euro imposto per vendere i gadget scudetto: le condanne

Secondo quanto riportato da Il Meridiano News:

In totale sono quasi 21 gli anni di reclusione inflitti dal giudice per l’udienza preliminare Gianluca Visco a quattro componenti dei Troncone, clan operante nella zona di Fuorigrotta. Il processo si è svolto con rito abbreviato a Napoli, condannati il boss Vitale Troncone, e suo fratello Luigi a 6 anni di reclusione mentre Giuseppe, figlio di Vitale, e Benito Divano hanno ricevuto una pena di 4 anni e 6 mesi ciascuno. Le indagini hanno svelato un sistema estorsivo che riguardava la vendita di gadget del Napoli durante la festa per il terzo scudetto azzurro e il contrabbando di sigarette. Secondo gli inquirenti, infatti, i Troncone, con minacce e violenze, imponevano ai venditori di pagare un pizzo di 500 euro per poter lavorare nel quartiere. Ulteriori intercettazioni come «Ora ti sparo una botta in fronte» e «Non ho paura di uccidervi» non hanno lasciato spazio ad interpretazione.

