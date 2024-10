Mourinho espulso in Fenerbahce-United 1-1: «Quando finirò qui, andrò in un club che non gioca in Uefa»

Furioso per un rigore negato. «Mi congratulo per la visione periferica dell’arbitro, con un occhio ha visto l’azione e con l’altro me in panchina»

Mourinho espulso in Fenerbahce-United 1-1: «Quando lascerò qui, andrò in un club che non gioca in Uefa».

Lo Special One protagonista del match giocato in Europa League tra la sua squadra turca e gli ex dello United. È finita 1-1 e il portoghese è stato espulso dopo un fallo dubbio in area di Ugarte su Bright Osayi-Samuel. Fallo netto anche se il pallone non era più del calciatore del Fenerbahce che lo aveva passato a un compagno.

Nel post partita Mourinho ha detto:

«Mi congratulo con l’arbitro. Mi congratulo con lui perché è stato assolutamente incredibile. La sua visione periferica è stata straordinaria, aveva un occhio in area di rigore e un occhio sulla panchina e sul mio comportamento. Questa è la spiegazione che mi ha dato. Ecco perché è uno dei migliori arbitri del mondo».

«Ho guardato l’azione, non parlo dell’azione».

Poi ha detto: «Quando lascerò il Fenerbahce la cosa migliora che potrà fare è trovare una squadra che non gioca competizioni Uefa. Quindi se in Premier ci sarà un club che è in fondo alla classifica e cerca un allenatore per due anni, sono pronto. E non voglio dire più nulla in proposito».

“At 100mph, he had one eye on the penalty situation… and one eye on my behaviour. That’s why he’s one of the best referees in the world.” A vintage Jose Mourinho interview 🍿🍿 🎙 @DannyJamieson pic.twitter.com/UffOyEKsqO — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 24, 2024

Mourinho incredulo alle parate di Onana

La Bbc (per cui il rigore non c’era) ha scritto:

Mourinho ha concluso la partita con le telecamere concentrate su di lui, come lo sono state così spesso nel corso degli anni, mentre rientrava dalla tribuna (dove era finito dopo l’espulsione). Era una partita in cui voleva dimostrare qualcosa al pubblico inglese che lo conosce così bene. Ha anche reagito con incredulità quando la squadra turca per tre volte ha sfiorato il gol (due volte è stato superlativo Onana). Mourinho ha applaudito incredulo da Onana poco prima dell’intervallo.

Jose Mourinho is keen to return to England in a couple of years 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Just not at a club that plays in Europe 😅 pic.twitter.com/wsRXdcwVlQ — BBC Sport (@BBCSport) October 24, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata