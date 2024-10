Montella il successore di Ten Hag allo United? A Spor: c’è stato un incontro col club

Il ct della Turchia è reduce da una vittoria in Nations League per 4-2 contro l’Islanda.

Il tecnico della Turchia Vincenzo Montella sarebbe vicino al Manchester United qualora dovessero decidere di esonerare Erik Ten Hag.

Secondo quanto riportato dai turchi di A Spor:

Il Manchester United ha messo nel mirino Vincenzo Montella, allenatore della nazionale turca. La squadra britannica ha incontrato Montella.

🎙️ Salim Manav: Manchester United, A Milli Takım’da teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella’yı gündemine aldı. İngiliz ekibi, Montella’nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/AR5VOBOwRq — A Spor (@aspor) October 16, 2024

Il ct è reduce da una vittoria in Nations League per 4-2 contro l’Islanda.

Montella: «La Turchia mi ha accolto dopo che il calcio italiano mi ha voltato le spalle»

Il tecnico a Sportweek in un’intervista a novembre 2023.

Sulla Turchia:

«Sento l’onore e la responsabilità di rappresentare un Paese che non è il mio e un popolo che ho imparato a conoscere e apprezzare in un momento tragico. Il terremoto ha causato oltre 40mila morti e decine di migliaia di feriti».

Tecnici e ct non incidono, è davvero così?

«Non sono d’accordo. Il tecnico è importante. Organizzazione, gioco, idee, mentalità, atteggiamento, regole, tattica, studio degli avversari, coesione nello spogliatoio. Un allenatore ha tanti compiti, che nel calcio di oggi necessitano di una dedizione piena, totale».

Voglia di rivincita?

«La sete di rivincita è una cosa sana, ma non ho rancori, rimpianti o nostalgie. Solo tanta energie, obiettivi da raggiungere e altri sogni da realizzare. Un giorno tornerà a lavorare in Italia, ma ora sono totalmente calcato in questa avventura meravigliosa e voglio godermela fino in fondo».

ilnapolista © riproduzione riservata