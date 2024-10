Mbappé, l’entourage è certo che è stato denunciato per stupro e che ora inizierà un lungo processo (Rmc)

Sono sereni ma sanno che ora partirà un iter giudiziario lungo, noioso e che avrà effetti sull’immagine del calciatore (handicapant scrive Rmc Sport)

Mbappé, l’entourage è certo che sarà denunciato per stupro e che comincerà un lungo processo (Rmc)

Scrive Rmc Sport che



secondo le informazioni in loro possesso, l’entourage di Kylian Mbappé è certo che l’attaccante francese sia effettivamente oggetto di una denuncia per stupro presentato a Stoccolma. All’interno del clan Mbappé, rimangono sereni nonostante la consapevolezza che ora inizierà un lungo processo.

Dopo aver spiegato per quasi due giorni di non essere a conoscenza di una possibile denuncia di stupro presentata a Stoccolma contro Kylian Mbappé, l’entourage del calciatore è ora certo che il capitano della squadra francese sia effettivamente oggetto di una denuncia in Svezia.

Nonostante le accuse riportate dalla stampa scandinava da lunedì, l’entourage del giocatore 25enne del Madrid rimane sereno. Tuttavia sono consapevoli che ora inizierà un processo lungo, noioso e invalidante (handicapant è il termine usato da Rmc Sport) in termini di immagine.

Mbappé ha sempre parlato di fake news

Mbappé dal primo momento ha parlato di fake news. Ha anche collegato l’episodio ala sua vertenza contrattuale con il Psg intorno per i 55 milioni di stipendi e bonus non pagati.

Mbappé ha risposto attraverso la sua avvocata Marie-Alix Canu-Bernard. «Lui dice: “ho nulla di cui incolpare me stesso”. Vive in un modo diverso da noi, ovviamente. Ha un cordone sanitario intorno a sé, una specie di bolla. Si trova in un contesto che gli fa evitare di correre rischi. È molto esposto, il suo entourage lo sa e lui stesso lo sa. Puoi immaginare che tutto sia impostato in modo che questi tipi di situazioni non accadano».

Il calciatore è stato presentato dai media svedesi come “ragionevolmente sospetto”, che è il più basso grado di sospetto nella legislazione svedese. Mbappé dovrà quindi attendere i prossimi passi delle indagini. Prima di tutto, la polizia e il procuratore incaricato del caso dovranno iniziare a cercare indizi o prove concrete sugli eventi del 10 ottobre nel centro di Stoccolma. Senza elementi sufficienti, l’inchiesta potrebbe essere chiusa, ma potrebbe essere considerata un’audizione di Kylian Mbappé.

