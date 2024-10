Chi è l’avvocata di Mbappé, esperta di attentati: «Quello dell’avvocato penalista è un mondo duro e violento»

Rmc traccia il profilo di Marie-Alix Canu-Bernard: difese un ex collaboratore di Sarkozy e tre dirigenti di France Telecom coinvolti in un caso di suicidi

Marie-Alix Canu-Bernard è l’avvocato che difenderà Mbappé dall’accusa di stupro: si tratta di un volto già ben noto in Francia (Rmc)

Nel delicato processo che lo vedrà protagonista, il campione francese Kylian Mbappé ha scelto di essere difeso da una nota penalista nel settore. Marie-Alix Canu-Bernard è avvocato penalista dal 1991 ed è volto noto del settore dagli attentati del gennaio 2015. Come racconta Rmc sport, il terrorista Amedy Coulibaly, assassino della poliziotta Clarissa Jean-Philippe e sequestratore del negozio Hyper Cacher, era uno dei suoi clienti dal 2002. “È stato quando ho saputo che all’interno c’erano donne e bambini che ho fatto sapere alla polizia che ero a loro disposizione”, aveva dichiarato in un’intervista a Le Monde.

Chi è l’avvocato di Kylian Mbappé

Insomma, non si tratta esattamente di una donna che evita i casi difficili. Rmc riporta ancora alcune dichiarazioni della penalista risalenti al 2004: “Per essere un avvocato penalista, devi avere il desiderio di difendere e aiutare nel profondo del tuo corpo. È un mondo duro e violento. Difendiamo persone che hanno commesso atti a volte terribili, le visite ai clienti in carcere sono spesso faticose e alcune udienze trasformarsi in uno scontro, bisogna essere in grado di affrontarlo psicologicamente e fisicamente”.

Con la sua azienda fondata nel 2003, Marie-Alix Canu-Bernard ha anche allargato le sue aree di competenza. La qual cosa l’ha portata, ad esempio, a ottenere la liberazione di tre dirigenti di France Telecom accusati di molestie morali, in un caso parallelo a quello dell’ondata di suicidi del 2008-2009. Oppure per assistere Thierry Gaubert, ex collaboratore di Nicolas Sarkozy accusato di frode fiscale e riciclaggio di denaro. In conclusione, abbiamo capito a chi Mbappé lascerà gestire tutte le pressioni mediatiche.

Scrive Rmc Sport che



secondo le informazioni in loro possesso, l’entourage di Kylian Mbappé è certo che l’attaccante francese sia effettivamente oggetto di una denuncia per stupro presentato a Stoccolma. All’interno del clan Mbappé, rimangono sereni nonostante la consapevolezza che ora inizierà un lungo processo.

Dopo aver spiegato per quasi due giorni di non essere a conoscenza di una possibile denuncia di stupro presentata a Stoccolma contro Kylian Mbappé, l’entourage del calciatore è ora certo che il capitano della squadra francese sia effettivamente oggetto di una denuncia in Svezia.

Nonostante le accuse riportate dalla stampa scandinava da lunedì, l’entourage del giocatore 25enne del Madrid rimane sereno. Tuttavia sono consapevoli che ora inizierà un processo lungo, noioso e invalidante (handicapant è il termine usato da Rmc Sport) in termini di immagine.

