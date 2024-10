Mancini vicino all’esonero da ct dell’Arabia Saudita: manca solo l’approvazione reale (Gazzetta)

Al posto di Mancini sono stati contattati l’argentino Ramon Diaz e il francese Hervé Renard.

Mancini ha le ore contate sulla panchina dell’Arabia Saudita. Complici i pessimi risultati ottenuti (l’Arabia ha vinto una sola partita su quattro nel gruppo di qualificazione ai mondiali), il ct è a forte rischio esonero.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Ore contate per Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita. Dopo gli ultimi risultati negativi, e le parole del presidente su scelte da fare a breve, la Federcalcio saudita ha deciso di licenziare l’ex ct campione d’Europa con l’Italia nel 2021. Per i media sauditi la storia è finita. Manca soltanto l’approvazione reale.

Al posto di Mancini sono stati contattati l’argentino Ramon Diaz e il francese Hervé Renard. L’Arabia è nel gruppo di qualificazione mondiale con Australia e Giappone, ha vinto una sola partita su quattro (due pari e una sconfitta) e rischia di non superare il turno. Sembra essersi rotto il rapporto tra il ct e la squadra.

Repubblica al veleno nei confronti dell’ex ct della Nazionale italiana, dell’uomo che ha guidato l’Italia alla vittoria degli Europei. Poco più di tre anni fa, sembra passata una vita. Ora è il ct dell’Arabia Saudita, le cose gli vanno maluccio. La Nazionale rischia di rimanere fuori dal Mondiale e rischia il posto. Repubblica scrive che è stato contattato il suo predecessore Renard.

Scrive Repubblica:

Guardatelo, mentre manda platealmente a stendere il pubblico che lo insulta (il labiale sembra proprio un vaffa, la mimica bracciale lo è assolutamente), un bottone della bianca camicia sbottonato di troppo e quell’espressione ruvida, quel volto ormai rugoso, quello sguardo velato che ha da quando è andato ad arricchirsi in Arabia Saudita per 24 milioni l’anno, tradendo di colpo la Nazionale italiana, le proprie ambizioni e forse pure sé stesso. Roberto Mancini è un ct ricco sfondato ma profondamente in crisi. Nel giro di cinque giorni ha perso in casa col Giappone (e vabbè, in Asia è la nazionale più forte) e poi pareggiato con il modesto Bahrain, facendo invelenire il pubblico di Gedda, che le partite delle squadre di club le segue con distacco quasi sdegnato ma che quando giocano i Green Falcons, i falconi verdi, s’infiamma. A ottobre l’Arabia Saudita aveva fatto 1-1 (sempre a domicilio) contro l’altrettanto modesta Indonesia, cosicché adesso è smottata al terzo posto, dietro all’inattaccabile Giappone e all’Australia nel gruppo che qualificherà due squadre al Mondiale americano del 2026.

