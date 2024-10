Romano: L’accordo è stato raggiunto oggi per rescindere il contratto. I sauditi sono già alla ricerca del nuovo ct.

Roberto Mancini non sarà più l’allenatore dell’Arabia Saudita.

A confermare la notizia è il giornalista Fabrizio Romano su X:

È finita tra la nazionale saudita e Roberto Mancini. Accordo raggiunto oggi su un’intesa reciproca per porre fine al contratto. La Federazione saudita è già al lavoro per trovare un nuovo allenatore.

🚨🇸🇦 It’s over between Saudi national team and Roberto Mancini. Agreement teached today on a mutual understanding to end the contract. Saudi Federation, already working on new head coach. pic.twitter.com/xxvvyRcLfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 24, 2024

Il possibile esonero di Mancini l’aveva confermato la Gazzetta il 20 ottobre

Ore contate per Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita. Dopo gli ultimi risultati negativi, e le parole del presidente su scelte da fare a breve, la Federcalcio saudita ha deciso di licenziare l’ex ct campione d’Europa con l’Italia nel 2021. Per i media sauditi la storia è finita. Manca soltanto l’approvazione reale.

Al posto di Mancini sono stati contattati l’argentino Ramon Diaz e il francese Hervé Renard. L’Arabia è nel gruppo di qualificazione mondiale con Australia e Giappone, ha vinto una sola partita su quattro (due pari e una sconfitta) e rischia di non superare il turno. Sembra essersi rotto il rapporto tra il ct e la squadra.

L’ex ct dell’Italia aveva litigato con un giornalista: «Vuoi vedere il mio conto in banca?»

La sua squadra ieri ha perso contro il Giappone 2-0 e il presidente federale Yasser Al-Meshal ha chiesto scusa davanti alle telecamere: «La prestazione non è stata male, ma la sconfitta alla fine è sicuramente un risultato doloroso».

Come riporta il Corriere della Sera

“Decisamente più infuocato il clima in conferenza stampa, dove un giornalista giapponese ha provocato Mancini proprio sul suo elevato ingaggio: «Ricevi uno stipendio molto alto e la tua squadra non si comporta bene in camp…», le parole del cronista, bruscamente fermato dall’allenatore, che gli ha impedito di finire la frase: «Per caso vuoi vedere il mio conto in banca?», la risposta stizzita di quest’ultimo, visibilmente nervoso sia durante che dopo la gara: «Prima mi chiedevi di giocare con quattro difensori, e questo è il modulo attuale, e ora mi chiedi perché gioco in questo modo», una seconda replica piuttosto scorbutica a chi ha provato a metterne in dubbio il piano tattico. Infine una polemica con i vertici del campionato saudita: «In campionato giocano sempre più stranieri, questo è un problema per la Nazionale»”.

