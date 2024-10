Arabia, Mancini litiga con un giornalista: «Vuoi vedere il mio conto in banca?»

Roberto Mancini non trova serenità neanche sulla panchina dell’Arabia Saudita. La sua squadra ieri ha perso contro il Giappone 2-0 e il presidente federale Yasser Al-Meshal ha chiesto scusa davanti alle telecamere: «La prestazione non è stata male, ma la sconfitta alla fine è sicuramente un risultato doloroso».

Dal settembre 2023, da quando cioè si è seduto per la prima volta su quella panchina dell’Arabia Saudita, l’ex c.t azzurro ha collezionato solo sette vittorie in 17 partite.

Questa settimana, prima della partita, Mancini ha avuto un piccolo sfogo in conferenza stampa, per il numero eccessivo, secondo lui, di giocatori stranieri che giocano nel campionato saudita che lascerebbe la nazionale priva di buoni giocatori da impiegare.

Roberto Mancini to reporters: “Before, you used to ask me to play with four defenders, and that is the current plan, and now you are asking me why I play this way” pic.twitter.com/mIpDbRNcCD — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 10, 2024

Mancini litiga con un giornalista

Lo stesso Mancini però è stato spesso criticato in Arabia anche in virtù del ricchissimo stipendio che la federazione gli versa. È accaduto anche nella conferenza post partita in cui il tecnico italiano è stato attaccato su più fronti, come riporta il Corriere della Sera

“Decisamente più infuocato il clima in conferenza stampa, dove un giornalista giapponese ha provocato Mancini proprio sul suo elevato ingaggio: «Ricevi uno stipendio molto alto e la tua squadra non si comporta bene in camp…», le parole del cronista, bruscamente fermato dall’allenatore, che gli ha impedito di finire la frase: «Per caso vuoi vedere il mio conto in banca?», la risposta stizzita di quest’ultimo, visibilmente nervoso sia durante che dopo la gara: «Prima mi chiedevi di giocare con quattro difensori, e questo è il modulo attuale, e ora mi chiedi perché gioco in questo modo», una seconda replica piuttosto scorbutica a chi ha provato a metterne in dubbio il piano tattico. Infine una polemica con i vertici del campionato saudita: «In campionato giocano sempre più stranieri, questo è un problema per la Nazionale»”.