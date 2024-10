Manchester United, parte il toto-nomi per il successore di ten Hag: Amorim, Terzic, Xavi o Frank

Per The Athletic è favorito il tecnico dello Sporting, per il Telegraph Terzic o Xavi, il Guardian vota per il tecnico del Brentford. Al momento c’è van Nistelrooy ad interim.

Il Manchester United sta cercando il successore di Erik ten Hag, esonerato stamani. La stampa ha iniziato ad elencare i primi nomi favoriti, che sembrano essere Ruben Amorim dello Sporting Lisbona, Edin Terzić ex Borussia Dortmund, l’ex Barcellona Xavi e il tecnico del Brentford Thomas Frank. Al momento c’è Ruud van Nistelrooy ad interim.

In Inghilterra parte il toto-nomi per il successore di ten Hag allo United

Secondo quanto riportato da The Athletic, il favorito è Amorim:

Lo United è pronto a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro presente nel suo contratto. E’ uno dei giovani tecnici (39 anni) più ricercati d’Europa dopo una serie di successi con il club portoghese. Era in lizza per sostituire Jurgen Klopp al Liverpool prima che Arne Slot alla fine ottenesse l’incarico. Ha vinto il campionato nel 2021 e di nuovo la scorsa stagione, vincendo anche la Coppa di lega portoghese — in due occasioni con lo Sporting e una terza volta con il suo precedente club, il Braga. Schiera inoltre molti giovani.

Stilisticamente, il 3-4-3 di Amorim – o più specificamente, un 3-4-2-1-è costruito su una base offensiva, ma anche solidità difensiva. L’arrivo dell’attaccante Viktor Gyokeres ha portato a uno stile di attacco più transitorio e diretto.

Per il Telegraph, invece, Terzic e Xavi sono in pole:

L’ex allenatore del Borussia Dortmund, con una finale di Champions nel suo curriculum, è attualmente senza incarico. Non è estraneo al gioco inglese, visto che ha allenato Jude Bellingham.

Xavi ha vinto la Liga col Barcellona nel 2023 ma è stato sotto pressione nell’ultimo periodo col club. Oggi anche lui è libero.

Il Guardian, invece, è convinto che arrivi Frank al Manchester United:

Thomas Frank è emerso come uno dei primi favoriti per succedere a Erik ten Hag. Il numero 1 di Brentford è stato precedentemente considerato come un potenziale sostituto di Ten Hag verso la fine della scorsa stagione. Il 51enne è alla quarta stagione in Premier League, guidando la sua squadra al 13esimo, nono e 16esimo posto finora, senza la sua stella Ivan Toney nell’ultima stagione. Sembra essere un allenatore non legato a un solo schema di gioco.

