Lo United ha (finalmente) licenziato ten Hag, al suo posto van Nistelrooy ad interim (Sky Sport Uk)

La decisione è stata presa all’unanimità dai vertici dello United. Il comunicato del club: “Ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra”.

Il Manchester United ha licenziato Erik ten Hag. La decisione è arrivata dopo la sconfitta in casa del West Ham per 2-1. Secondo Sky Sport Uk, “la decisione è stata presa all’unanimità dai vertici dello United“.

Il club ha deciso di affidare la guida della prima squadra ad interim a Ruud van Nistelrooy.

Il comunicato del Manchester United

Il comunicato del club:

“Erik ten Hag ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United. Erik è stato nominato nell’aprile 2022 e ha guidato il club alla vittoria di due trofei nazionali, la Carabao Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto quello che ha fatto durante il suo soggiorno con noi e gli auguriamo il meglio per il futuro. Ruud van Nistelrooy assumerà la guida della squadra in qualità di capo allenatore ad interim, supportato dall’attuale staff tecnico, in attesa dell’assunzione di un capo allenatore permanente“.

Club statement: Erik ten Hag.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024

Xavi tra i candidati a prendere il posto di Ten Hag sulla panchina dello United (Daily Mail)

Secondo il Daily Mail, Xavi è uno dei principali candidati a prendere il posto di ten Hag allo United, qualora il club decidesse di esonerare l’olandese.

“Xavi Hernandez sta emergendo come un potenziale obiettivo del Manchester United qualora il club decidesse di esonerare l’allenatore Erik ten Hag. Negli ultimi mesi alcuni intermediari hanno contattato l’ex stella del Barcellona per due volte. Una delegazione di quattro persone, guidata dall’amministratore delegato Omar Berrada, si è recata a Barcellona giovedì scorso, anche se fonti dello United affermano che nella capitale catalana si sono svolti di recente diversi incontri importanti, perché il comproprietario Sir Jim Ratcliffe è stato lì per sostenere Ineos Britannia nella sua battaglia con la Nuova Zelanda per la Coppa America. Ma ha anche alimentato le speculazioni sul fatto che Xavi potrebbe essere un candidato nel caso in cui Ten Hag venisse esonerato”.

