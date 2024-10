Lukaku logora chi non ce l’ha, De Laurentiis ha violentato le sue abitudini per averlo (Repubblica)

Ha investito oltre trenta milioni per l’acquisto di un giocatore di 31 anni compiuti. Ma per lui ha garantito Antonio Conte

Lukaku logora chi non ce l’ha, De Laurentiis ha violentato le sue abitudini per averlo.

A scriverlo è il quotidiano la Repubblica con Marco Azzi:

Big Rom però logora chi non ce l’ha e nella ripresa il bomber ha trovato lo stesso il modo per spezzare di nuovo l’equilibrio: a tratti passeggiando pure, con la consapevolezza tuttavia che il suo momento sarebbe prima o poi arrivato, com’è in effetti successo. L’esperto centravanti si è infatti preso prima la responsabilità di firmare il sorpasso dal dischetto e ha poi mandato in porta con un altro assist delizioso Neres, che ha chiuso i conti e dato il via alla festa del Maradona.

Tra i 50 mila tifosi c’era pure Aurelio De Laurentiis, che in estate ha violentato le sue abitudini per investire oltre trenta milioni per l’acquisto di un giocatore di 31 anni compiuti. Su Lukaku aveva però garantito di persona Conte e il centravanti belga ce la sta mettendo tutta per essere meritevole della sua fiducia, tant’è che durante la sosta dirà di nuovo di no alla convocazione della sua Nazionale, per continuare ad allenarsi a Castel Volturno.

Lukaku: «ci siamo parlati nell’intervallo, dobbiamo fare meglio in contropiede»

Lukaku: siamo arrivati, è un percorso perché sono arrivato a tardi. Abbiamo vinto ancora, noi che rimaniamo qui e non andiamo in Nazionale, continuiamo a lavorare

McTominay: ringrazio Romelu per l’assist, è stata una grande emozione, abbiamo perso il controllo della partita nel primo tempo poi siamo stati bravi a riprenderla.

Lukaku: siamo una squadra che lavora per tutte le situazioni, durante la pausa abbiamo parlato e ci siamo detti che dobbiamo rimanere compatti, dovevamo far male quando c’era l’occasione, in contropiede potevamo fare meglio.

McTominay: scudetto? Dobbiamo guardare partita dopo partita, stare concentrati.

Romelu: McTominay conosce il mio gioco, abbiamo giocato due anni al Manchester United. Ci aspettiamo tanti gol e tanti assist da lui

