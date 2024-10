Il Corsport. Il più pagato è Vlahovic, poi Lautaro. Solo il centravanti di Antonio Conte rompe l’egemonia economica delle tre grandi del nord.

Lukaku è l’intruso: i quindici calciatori più pagati della Serie A sono tutti di Inter, Juventus e Milan.

Lo scrive il Corriere dello Sport che analizza i calciatori più pagati dopo aver stilato la classifica del monte ingaggi della Serie A. E nei primi quindici stipendi della Serie A, solo uno non appartiene a Juventus, Milan e Inter: è Lukaku con sei milioni netti.

Anche se l’Inter è appena diventata la società che in Italia spende di più per i costi della sua rosa, la Juve resta il club che paga lo stipendio più alto in assoluto: al termine di questa stagione, Dusan Vlahovic avrà guadagnato 12 milioni netti, circa 23 lordi, cifra figlia di un accordo “a salire” che fu stipulato dal calciatore nel momento in cui si trasferì da Firenze a Torino.

Non a caso, il direttore tecnico bianconero, Giuntoli, si è già attivato per trovare una formula più sostenibile. La Juventus punta a un prolungamento del contratto a cifre contenute, così da continuare anche ad ammortizzare l’investimento da 70 milioni fatto a gennaio del 2022. D’altro canto, con la scadenza ravvicinata al 30 giugno 2026 e la prospettiva di chiudere l’annata con un bottino importante di gol, il serbo potrebbe avere il coltello dalla parte del manico e fare la voce grossa nella trattativa. A dicembre sono attesi sviluppi.

Lukaku e poi tutto Nord: Juve, Inter e Milan pagano di più

Nella classifica dei calciatori più ricchi del campionato dopo Vlahovic c’è Lautaro Martinez, che ha firmato il rinnovo da pochi mesi: il capitano nerazzurro da questa stagione guadagnerà circa 9 milioni al netto delle tasse. Completano il podio a 6,5 milioni annui due interisti, Calhanoglu e Barella, e poi Bremer, altro juventino fresco anche lui di rinnovo ma al momento fermo per la lesione del crociato. Marcus Thuram e Lukaku percepiscono 6 milioni a testa, Bastoni 5,5, Pavard, Arthur (oggi è fuori dai piani di Motta), Douglas Luiz e Leao 5, mentre Zielinski, Koopmeiners, Morata e Abraham 4,5. Un dato fa impressione: nei primi 16 calciatori più retribuiti della Serie A soltanto il nuovo centravanti di Antonio Conte rompe l’egemonia economica delle tre grandi del nord. Gli altri 15 sono juventini, interisti o milanisti.

