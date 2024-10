Luis Enrique a Mbappé: «Ti piaceva Michael Jordan? Lui difendeva come un figlio di p*****a, devi dare l’esempio»

Un estratto del documentario sull’allenatore: «Devi dare l’esempio. Prima come persona e poi come giocatore. Sei un fenomeno, ma non mi basta»

Un estratto di appena 93 secondi in cui Luis Enrique prova a tirare fuori da Mbappé il fuoco. Un video, pubblicato da Movistar+, che annuncia l’uscita del documentario sul primo anno dell’allenatore spagnolo al Psg. A Mbappé, che probabilmente non ha mai avuto molta voglia di difendere e correre all’indietro, Luis Enrique dice:

«Ho letto che ti piaceva Michael Jordan. Michael Jordan ha afferrato tutti i suoi compagni di squadra per le palle e ha difeso come un figlio di puttana… Devi dare l’esempio. Prima come persona e come giocatore, devi pressare. Devi andare a pressare Cubarsi, devi essere tu a marcare Cubarsi e Ter Stegen, passerai tutta la partita a fare pressione su Cubarsi affinché non avanzi e su Ter Stegen perché giochi veloce e poi torni subito. Perché? Perché sei un leader, perché pensi di dover segnare gol per noi. Certo che sei un fenomeno, un grande giocatore mondiale, senza dubbio. Ma questo non mi basta»

Ovviamente il video ha fatto il giro del mondo. Secondo l’Equipe, il tono dell’allenatore “al limite dell’aggressivo”. In realtà provava a spiegare a Kylian, con tutta la passione che ha in corpo l’importanza del lavoro difensivo.

El Paìs difende lo scorbutico Luis Enrique: «Odia i giornalisti, ma è una persona eccezionale»

“Non ho intenzione di spiegare la mia tattica perché non la capireste”. Luis Enrique ha risposto così a Margot Dumont, che lo intervistava per Canal+ dopo la sconfitta del Psg martedì sera contro l’Arsenal in Champions. Un atteggiamento che ha dato fastidio a tutti. Ne scrivono da due giorni un po’ ovunque, soprattutto tra Francia e Spagna.

In Spagna gli hanno dedicato due editoriali El Paìs e El Mundo, i principali quotidiani del Paese. Sul Paìs Rafa Cabeleira scrive che “dopo aver visto la nuova docuserie su Luis Enrique di Movistar+ vorrai consegnare la tessera di editorialista e unirti al Fronte Internazionale di Liberazione del Giornalismo”.

