Lobotka: «L’anno dopo lo scudetto non eravamo così affamati di vittorie. Conte ha cambiato l’atmosfera»

«Questa stagione può essere speciale, ma ci sono solo sette giornate alle spalle, quindi sarà ancora lunga e difficile»

Lobotka, in ritiro con la nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e su Conte ai media slovacchi.

«È fantastico che io e tutta la squadra stiamo andando bene. Questa stagione può essere speciale, ma abbiamo disputato appena sette giornate, quindi sarà ancora lunga e difficile».

E su Conte:

«Come club, l’anno scorso dopo l’anno dello scudetto non eravamo così affamati di vittorie, quest’anno è diverso. Il mister Antonio Conte ci ha dato l’idea, ha cambiato l’atmosfera, può portare i giocatori a un livello superiore, sia fisicamente che mentalmente. Finora, stiamo andando bene, è così che vorremmo continuare».

Contro il Como Lobotka ha giocato in maniera sontuosa, meritandosi non solo la standing ovation del Maradona, ma anche gli elogi di Fabregas. Per Gilmour ritagliarsi spazio in campo sarà molto difficile.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Una standing ovation così, come quella di venerdì sera al Maradona quando è uscito all’89’, non si sentiva da un bel po’. Se poi arrivano attestati di stima anche da uno come Cesc Fabregas, che di centrocampisti bravini ne capisce, allora fanno ancor più piacere. Non che ne avesse particolarmente bisogno, Stanislav Lobotka, faro di un Napoli che l’anno scorso emanava poca luce, ma che quest’anno risplende, luccica, tiene tutto sotto controllo e indica la giusta rotta a chi gli gira attorno”.

